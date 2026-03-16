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7 italiani su 10 non usano i mezzi pubblici: il nostro Paese penultimo nell'Ue

Gli italiani non usano i mezzi pubblici. Nel nostro Paese 7 persone su 10 non usano i il trasporto pubblico: siamo al penultimo posto in Europa.
Mobilità16 Marzo 2026 - ore 14:18 - Redatto da Meteo.it
Mobilità16 Marzo 2026 - ore 14:18 - Redatto da Meteo.it

Italiani popolo di viaggiatori ma non sui mezzi pubblici. Il nostro Paese è penultimo in Europa per quello che concerne l'utilizzo del trasporto pubblico.

Sette italiani su 10 infatti non utilizzano i mezzi pubblici per muoversi in città ed è un fattore che poi fa aumentare il traffico cittadino, lo smog nelle grandi città e i relativi costi, che ammonterebbero a una cifra annua stimata da Sima - associazione dei medici ambientali - di circa 34 miliardi di euro.

Mezzi pubblici, 7 italiani su 10 non li usano: i dati

Stando ai dati riportati da Eurostat, nel 2024 il 51% delle persone non ha usufruito dei mezzi pubblici. In Europa il 10,7% delle persone (16 anni o più) ha utilizzato il trasporto pubblico ogni giorno, l'11,6% ogni settimana, il 10% ogni mese e il 17,1% meno di una volta al mese.

Tra i Paesi dell'Unione Europea, nel 2024 Cipro è risultata la peggiore con l'85% di abitanti che non ha utilizzato il trasporto pubblico, segue in penultima posizione l'Italia con il 68%, poi il Portogallo con il 67,8%, la Francia con il 65,1%, la Slovenia con il 61,6 % e la Grecia con il 61,3%.

Dall'altra parte della classifica vi è il Lussemburgo, dove solo il 15,7% degli abitanti non ha usufruito dei trasporti pubblici nel 2024, segue l'Estonia con il 26,6% e la Svezia con il 26,7.

Il Lussemburgo infatti risulta essere al primo posto per utilizzo di mezzi pubblici con un dato del 23,1% delle persone che li utilizzano ogni settimana, al secondo posto la Lettonia con il 19,2% e in terza posizione l'Estonia con il 18,2%.

I dati citati si riferiscono a mezzi pubblici quali autobus, tram, treni e metropolitana e non comprendono quindi i veicoli a noleggio come taxi e biciclette.

Gli effetti del mancato utilizzo di mezzi pubblici

Gli effetti di questa avversione degli italiani per i mezzi pubblici si evidenzia nei dati pubblicati nel rapporto annuale dell'agenzia mondiale Inrix del 2025 che analizza la congestione stradale in diverse aree urbane di 36 paesi e che vede Roma e Milano tra le peggiori al mondo.

Roma è 17/ma al mondo per traffico ed è quarta in Europa. Le ore passate nel traffico ogni anno sono ben 76. Milano è 24/ma al mondo, quinta in Europa, con ben 67 ore di traffico.  

Ovviamente il traffico ha un impatto ambientale notevole a causa delle emissioni di gas serra che arrivano al 26% (di cui il 60% circa attribuibile alle sole autovetture). Un impatto che tramutato in costi arriva alla succitata cifra di 34 miliardi di euro all'anno.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 17:44

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