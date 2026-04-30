Scioperi Maggio 2026, tutte le proteste in arrivo nei prossimi giorni: chi si ferma

Maggio 2026 sarà segnato da una serie di scioperi nazionali e non che coinvolgeranno tutti i settori con disagi e problemi a milioni di pendolari, studenti e lavoratori. Scopriamo il calendario degli scioperi in programma nel mese di maggio 2026.

Maggio 2026, calendario scioperi: si parte con lo sciopero del 1, 6 e 7maggio

Il primo sciopero nazionale è stato proclamato da Usi-Cit, con adesione di Cobas Lavoro Privato, in programma venerdì 1 maggio 2026, giorno della Festa dei Lavoratori e coinvolgerà tutto il settore pubblico e privato.

Attenzione: potranno registrarsi ritardi e disagi anche nei mezzi di trasporto pubblico locale con il gruppo ATM, l'Azienda Trasporti Milanesi, che fa sapere: "Venerdì 1° maggio i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19:30".

Nelle giornate del 6 e 7 maggio 2026, invece, arriva lo sciopero delle scuole. Questa volta ad incrociare le braccia saranno i dirigenti scolastici, ma anche il gruppo docenti e il personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado. A protestare anche il personale degli istituti tecnici che punta su prove Invalsi e riforma degli istituti contro il precariato.

Il giorno 7 maggio 2026, invece, è stato proclamato poi lo sciopero nazionale del trasporto marittimo. La protesta avrà una durata di 24 ore dalle 00:00 alle 23:59.

Scioperi maggio: chi si ferma dal 12 al 15 maggio 2026

Tra gli scioperi annunciati nel calendario di maggio 2026 da segnalare anche la protesta del personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia convenzionate con Roma Capitale. Lo sciopero è previsto per il 12 maggio 2026 quando ad incrociare le braccia saranno i lavoratori e il personale dei nidi e delle scuole di infanzia nella città di Roma con conseguenti possibili disagi.

Il 15 e 16 maggio 2026, invece, è previsto un sciopero generale proclamato da Csle. Si tratta di una protesta che avrà una durata di 48 ore e coinvolgerà diversi settori, dai lavoratori del pubblico impiego ai ministeri fino alle scuole di ogni ordine e grado e alle università. A incrociare le braccia anche i lavoratori del settore della sanità, del settore marittimo, delle ferrovie, i metalmeccanici, ma anche le partite Iva, benzinai e agricoltori.

Attenzione: sempre il 15 maggio 2026 è stato proclamato lo sciopero del trasporto pubblico locale in diverse città italiane con possibili disagi, rallentamenti e ritardi a Catania, Terni, Padova, Rovigo, Perugia e Salerno.

Sciopero della sanità a maggio 2026: la data

Non finisce qui, visto che nel mese di maggio 2026 è previsto anche uno sciopero nazionale della sanità proclamato dai sindacati Usi 1912 e Usb Lavoro Privato.

Nella giornata del 18 maggio 2026 sono possibili disagi e rallentamenti in tutto il settore sanitario per uno sciopero della durata di 24 ore. Ad incrociare le braccia questa volta sono i lavoratori del Servizio sanitario nazionale, delle cooperative sociali e delle strutture socio-sanitarie, assistenziali ed educative con conseguenti possibili disagi e problematiche per visite, servizi territoriali e attività amministrative. Attenzione: saranno garantite le prestazioni urgenti e le emergenze.

Sciopero trasporto merci dal 25 al 29 maggio 2026

Nel calendario degli scioperi di maggio 2026 da segnalare anche quello del trasporto merci su gomma. Dal 25 al 29 maggio scatta uno sciopero nazionale proclamato da Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai, Fiap, Sna/Casartigiani, Unitai, Agci, Legacoop Produzione e Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi che avrà una durata di 4 giorni. La protesta è prevista dalle ore 00.00 del 25 fino alle 24.00 del 29 maggio e avrà conseguenze importanti su tutto il settore della logistica e delle consegne.

Negli stessi giorni, dal 25 al 29 maggio, arriva anche la protesta degli autotrasportatori proclamata da Unatras, l'organismo unitario che rappresenta oltre il 90% delle imprese italiane di autotrasporto, per l'aumento del costo del carburante. Lo sciopero avrà inizio dalle ore 00:01 del 25 fino alle 24:00 del 29 maggio 2026.

Non solo scioperi nazionali, nel mese di maggio 2026 non mancheranno anche le proteste locali che coinvolgeranno il trasporto pubblico locale in diverse città italiane.

Il giorno 5 maggio stop alla circolazione dei mezzi pubblici a Messina per la protesta della durata di 4 ore, dalle 18 alle 22, dei lavoratori dei dipendenti Atm. Sempre il 5 maggio incroceranno le bracci anche i lavoratori del trasporto ferroviario a Firenze e i taxi a Napoli, dalle 8 alle 22.

A Napoli sono previsti tre scioperi dei trasporti nelle date del 9, 10 e 20 maggio. Il 9 e 10 maggio lo sciopero dei lavoratori Eav avrà una durata di 24 ore dalle 19:31 del 9 fino alle 19:30 del 10 maggio. Il 20 maggio, invece, la protesta del trasporto pubblico locale Eav è stata annunciata dalle 9 alle 13.

Da segnalare l'8 maggio anche uno sciopero locale a Potenza e a Trento con ripercussione sul trasporto pubblico ed infine il 14 maggio con lo stop alla circolazione dei mezzi pubblici a Novara.