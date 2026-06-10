Stop alla modalità aereo? Wizz Air lancia il Wi-Fi ultraveloce sui voli low cost

Per molto tempo i viaggi aerei hanno rappresentato una pausa obbligata dalla connessione digitale, con passeggeri impossibilitati a comunicare online durante il volo.

Questa situazione è però destinata a cambiare grazie all’iniziativa di Wizz Air, che ha annunciato l’introduzione della tecnologia Starlink su tutti i propri aerei entro il 2027. Il sistema consentirà ai viaggiatori di accedere a Internet satellitare ad alta velocità anche ad alta quota, rendendo possibili attività come la navigazione sul web, l’invio di messaggi e l’utilizzo della posta elettronica.

Wizz Air, stop alla modalità aereo per i cellulari: ecco cosa cambia

Fino a oggi l’accesso a una connessione Internet veloce durante i voli era generalmente riservato ai passeggeri delle compagnie tradizionali o a chi era disposto a sostenere costi aggiuntivi per servizi premium. Diverse compagnie internazionali avevano già introdotto il Wi-Fi di bordo come valore aggiunto per la propria clientela, ma nel settore low cost questa possibilità era rimasta finora poco diffusa. Wizz Air ha deciso di cambiare approccio annunciando l’integrazione della tecnologia satellitare Starlink nella propria flotta.

Il progetto prenderà il via nel 2027 e interesserà progressivamente gli aeromobili di nuova generazione della compagnia. L’obiettivo è offrire a tutti i passeggeri un’esperienza di navigazione stabile e performante indipendentemente dalla tratta percorsa.

Grazie alla connessione satellitare sarà possibile restare online anche durante il volo, con velocità elevate e tempi di risposta molto ridotti. Questo permetterà di utilizzare applicazioni di messaggistica, partecipare a videochiamate, guardare contenuti in streaming e accedere a servizi digitali senza le limitazioni che hanno caratterizzato finora molti collegamenti aerei.

Internet Starlink: cos'è e come funziona

Starlink è la rete di Internet satellitare realizzata da SpaceX di Elon Musk progettata per offrire connessioni rapide e stabili grazie a migliaia di satelliti che orbitano a bassa quota attorno alla Terra.

Questa tecnologia consente di ridurre sensibilmente i tempi di risposta rispetto ai tradizionali sistemi satellitari, garantendo prestazioni più elevate anche in movimento. Per utilizzare il servizio sugli aerei è sufficiente installare specifiche antenne capaci di comunicare direttamente con la costellazione di satelliti.

L’interesse del settore aereo verso questa soluzione è in costante crescita e numerose compagnie internazionali hanno già deciso di adottarla per migliorare l’esperienza dei passeggeri durante il volo. Una volta a bordo, gli utenti potranno collegarsi semplicemente alla rete Wi-Fi dell’aereo e navigare online come farebbero a terra.