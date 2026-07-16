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Sciopero treni e aerei 21, 23 e 24 luglio: gli orari dello stop

Tre giorni difficili per i trasporti in Italia: è in arrivo uno sciopero dei treni e degli aerei. Ecco le date e gli orari garantiti.
Mobilità16 Luglio 2026 - ore 17:45 - Redatto da Redazione Meteo.it
Mobilità16 Luglio 2026 - ore 17:45 - Redatto da Redazione Meteo.it

Sciopero dei treni e degli aerei in arrivo in Italia. Nel pieno dell'estate con milioni di italiani e stranieri che si apprestano a viaggiare sono stati proclamati due scioperi destinati a creare disagi nel settore del trasporto ferroviario ed aereo. Scopriamo le date dello sciopero, gli orari dello stop e quelli garantiti.

Sciopero aereo 21 luglio 2026: chi si ferma e gli orari della protesta

Si parte con lo sciopero del settore aereo proclamato per martedì 21 luglio 2026 in Italia. Potrebbe essere dunque un martedì difficile per il trasporto aereo con la protesta di 24 ore indetta dal personale navigante di Easyjet, dalle 00 alle 23.59, e del personale della compagnia aerea Uab Dat Lt. Lo sciopero del 21 luglio 2026 coinvolgerà anche tutti lavoratori Gh aeroporto di Lamezia terme per la durata di 24h, i lavorati di Gh Napoli, Sky service e anche di Bourelli Health Service di Napoli e Salerno dalle 10.00 alle 14.00.

E ancora: sono pronti ad incrociare le braccia anche i lavoratori di Fedex corporation aeroporto di Malpensa per 24 ore, i lavoratori di Geasar aeroporto di Olbia dalle 13.00 alle 17.00, quelli Sogeaal presso l'aeroporto di Alghero dalle 13.00 alle 17.00 e infine quelli di Alha e Mle-Bcube presso l'aeroporto di Milano Malpensa per la durata di 24 ore.

Sciopero treni il 23 e 24 luglio in Italia

Ma non finisce qui, visto che la prossima settimana oltre allo sciopero nel settore aerei è stato proclamato anche uno sciopero del settore ferroviario. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026 ci sarà uno sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base Cub trasporti/Sgb. Lo stop è dalle ore 21 del 23 luglio fino alle 20:59 del 24 luglio per tutto il settore trasporto locale su rotaia.

Trenitalia, in una nota diffusa, ha comunicato che sarà garantita una lista di treni a lunga percorrenza, consultabile sul loro sito ufficiale. Lo sciopero dei treni coinvolgerà anche il settore regionali dove però saranno garantite le fasce orarie dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Infine c'è da segnalare anche lo sciopero dei lavoratori della navi Gnv nelle giornate del 22 e 23 luglio proclamato da Orsa Marittimi e Csle per la durata di 24 ore, dalle 12:00 del 22 luglio alle 12:00 del 23 luglio.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio ore 23:22

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