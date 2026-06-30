Sciopero trasporti luglio 2026: tutto l'elenco e le date

Il mese di luglio 2026 sarà bollente non solo per le temperature, ma anche per le proteste e scioperi che coinvolgeranno il settore dei trasporti. Sono stati annunciati una serie di scioperi del settore ferroviario, aereo, ma anche dei mezzi pubblici locali con conseguenti disagi per moltissimi cittadini. Scopriamo insieme le date dello sciopero.

Scioperi a luglio 2026: tutte le proteste in programma

Luglio 2026 inizia con il primo sciopero dei trasporti. Il 2 luglio 2026, infatti, è stato annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la protesta di 8 ore del personale di Db Cargo Italia nella regione Lombardia. I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 3.31 alle 11.29 in tutta la Lombardia.

Si prosegue poi con lo sciopero del settore aereo proclamato per il 5 luglio 2026 che riguarderà la compagnia low-cost Easyjet, ma anche i controllori di volo Enav di diversi aeroporti e personale di Handling. Lo sciopero del 5 luglio 2026 avrà una durata di 24 ore sia per il personale Enav dell'aeroporto di Milano Malpensa, personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell'handling, sia aderenti sia non aderenti ad Assohandlers, che per il personale navigante easyJet.

Non solo, lo sciopero del 5 luglio 2026 coinvolgerà anche il personale Adr Security degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino con una protesta della durata di 8 ore dalle 10 alle 14. Sono 4, invece, le ore di sciopero del personale Enav di Malpensa dalle 13 alle 17, mentre il personale FedEx di Malpensa incrocerà le braccia dalle 14 alle 18. Infine da segnalare anche lo sciopero di 24 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze.

Da segnalare anche i seguenti scioperi:

sciopero 6 luglio 2026 della durata di 24 ore del trasporto pubblico locale dell'Amts di Catania; sciopero nazionale di 24 ore del personale Mercitalia Shunting & Terminal, dalle 21 del 6 luglio alle 21 del 7 luglio; sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nella sede operativa di Prato (18.30-22.30);

della durata di 24 ore del trasporto pubblico locale dell'Amts di Catania; sciopero nazionale di 24 ore del personale Mercitalia Shunting & Terminal, dalle 21 del 6 luglio alle 21 del 7 luglio; sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nella sede operativa di Prato (18.30-22.30); sciopero 7 luglio 2026 regionale di 8 ore del personale Rfi - Direzione operativa infrastrutture territoriale di Palermo, dalle 9 alle 17;

regionale di 8 ore del personale Rfi - Direzione operativa infrastrutture territoriale di Palermo, dalle 9 alle 17; sciopero 9 luglio 2026 generale regionale proclamato in Puglia per l'intera giornata, con esclusione del trasporto aereo e degli appalti ferroviari e lo sciopero nazionale di 8 ore del personale Captrain Italia, dalle 16.01 alle 23.59;

generale regionale proclamato in Puglia per l'intera giornata, con esclusione del trasporto aereo e degli appalti ferroviari e lo sciopero nazionale di 8 ore del personale Captrain Italia, dalle 16.01 alle 23.59; sciopero 11 luglio 2026 ; protesta di 24 ore del personale Amat di Palermo;

; protesta di 24 ore del personale Amat di Palermo; sciopero 15 luglio 2026 : protesta di 24 ore del personale Elior addetto ai servizi di ristorazione e logistica a bordo dei treni Trenitalia;

: protesta di 24 ore del personale Elior addetto ai servizi di ristorazione e logistica a bordo dei treni Trenitalia; sciopero 20 luglio 2026 : protesta di 24 ore del personale Csc Mobilità di Latina e sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino urbano di Firenze (19-23);

: protesta di 24 ore del personale Csc Mobilità di Latina e sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino urbano di Firenze (19-23); 21 luglio 2026: sciopero di 24 ore all’aeroporto di Milano Malpensa del personale Alha e Mle-Bcube.

Ma non finisce qui, visto che luglio 2026 si preannuncia critico anche per il settore dei treni. Il primo sciopero ferroviario è stato annunciato per il 9 luglio 2026 e coinvolgerà i lavoratori di Italo, mentre il 15 luglio 2026 incroceranno le braccia i lavoratori dei servizi di ristorazione di Trenitalia.

Attenzione: lo sciopero dei treni più importante è quello in programma il 23 luglio 2026. Si tratta di una protesta nazionale della durata di 24 ore che avrà ripercussioni importanti su tutta la circolazione con ritardi, disagi e cancellazioni. Infine da segnalare anche lo sciopero del 23 luglio previsto dalle ore 21 alle ore 20.59 del 24 luglio 2026 che coinvolgerà tutto il personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia.