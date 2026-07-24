Vacanze 2026: quando mettersi in macchina senza trovare code nel primo lungo esodo estivo

Ci siamo: con la fine di luglio e l'inizio del mese di agosto inizia il primo grande esodo estivo dell'estate 2026. Scopriamo quali sono i giorni da bollino rosso secondo le stime Anas, ma soprattutto quali sono i momenti migliori per partire evitando così le lunghe code.

Viaggiare sicuri, quali sono i momenti migliori per partire durante il primo esodo estate 2026?

Stando alle stime diramate da Anas, la società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, nel weekend tra venerdì 24 e domenica 26 luglio ci sarà il primo grande esodo estivo del 2026. Sulle strade ed autostrade italiane, infatti, sono previsti 27 milioni di spostamenti; un dato record che richiede massima attenzione ed anche qualche piccolo accorgimento per evitare di trovare lunghe code. Quali sono i momenti migliori per partire?

Per chi sta pensando di mettersi in viaggio tra venerdì 24 e domenica 26 luglio il momento migliore per evitare le code del lungo esodo estivo del 2026 è pianificare di partire in settimana, ossia dal lunedì al giovedì, è sicuramente il momento migliorare per evitare traffico. Non solo, le fasce orarie più sicure sono: all'alba, tra le 5 e le 6 del mattino oppure la sera tardi dopo le 18. Assolutamente da evitare: sabato 1 agosto e sabato 8 agosto.

Traffico e viaggi in auto: i giorni da evitare in pieno esodo estivo 2026

Sono attese 27 milioni di automobili sulle strade ed autostrade italiane secondo Anas in vista del primo weekend di esodo estivo del 2026. La società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale ha attivato il Piano Esodo Estate 2026 potenziando i controlli sulle strade e limitando la presenza di cantieri. Per i milioni di viaggiatori, pronti a partire per località di montagna o balneari, sono previste giornate da bollino rosso su strade ed autostrade. Si tratta di giornate critiche nelle quali il traffico sarà intenso e prolungato.

Stando alle previsioni di Viabilità Italia la prima giornata da bollino rosso è quella di venerdì 24 luglio 2026 quando, milioni di italiani, lasceranno le grandi città per recarsi nella località di mare. Anche sabato 25 luglio 2026 è un'altra giornata da bollino rosso così come domenica 26 luglio 2026 quando il traffico sarà ancora maggiore anche per il rientro a casa di chi ha trascorso il weekend fuori.

Per favorire la circolazione cercando così di evitare lunghe code sulle strade, è stato posto il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle giornate di: