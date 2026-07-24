FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Vacanze 2026: quando mettersi in macchina senza trovare code nel ...

Vacanze 2026: quando mettersi in macchina senza trovare code nel primo lungo esodo estivo

Al via il primo grande esodo estivo 2026: i giorni più critici e quando conviene mettersi in viaggio.
Mobilità24 Luglio 2026 - ore 16:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
Mobilità24 Luglio 2026 - ore 16:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Ci siamo: con la fine di luglio e l'inizio del mese di agosto inizia il primo grande esodo estivo dell'estate 2026. Scopriamo quali sono i giorni da bollino rosso secondo le stime Anas, ma soprattutto quali sono i momenti migliori per partire evitando così le lunghe code.

Viaggiare sicuri, quali sono i momenti migliori per partire durante il primo esodo estate 2026?

Stando alle stime diramate da Anas, la società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, nel weekend tra venerdì 24 e domenica 26 luglio ci sarà il primo grande esodo estivo del 2026. Sulle strade ed autostrade italiane, infatti, sono previsti 27 milioni di spostamenti; un dato record che richiede massima attenzione ed anche qualche piccolo accorgimento per evitare di trovare lunghe code. Quali sono i momenti migliori per partire?

Per chi sta pensando di mettersi in viaggio tra venerdì 24 e domenica 26 luglio il momento migliore per evitare le code del lungo esodo estivo del 2026 è pianificare di partire in settimana, ossia dal lunedì al giovedì, è sicuramente il momento migliorare per evitare traffico. Non solo, le fasce orarie più sicure sono: all'alba, tra le 5 e le 6 del mattino oppure la sera tardi dopo le 18. Assolutamente da evitare: sabato 1 agosto e sabato 8 agosto.

Traffico e viaggi in auto: i giorni da evitare in pieno esodo estivo 2026

Sono attese 27 milioni di automobili sulle strade ed autostrade italiane secondo Anas in vista del primo weekend di esodo estivo del 2026. La società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale ha attivato il Piano Esodo Estate 2026 potenziando i controlli sulle strade e limitando la presenza di cantieri. Per i milioni di viaggiatori, pronti a partire per località di montagna o balneari, sono previste giornate da bollino rosso su strade ed autostrade. Si tratta di giornate critiche nelle quali il traffico sarà intenso e prolungato.

Stando alle previsioni di Viabilità Italia la prima giornata da bollino rosso è quella di venerdì 24 luglio 2026 quando, milioni di italiani, lasceranno le grandi città per recarsi nella località di mare. Anche sabato 25 luglio 2026 è un'altra giornata da bollino rosso così come domenica 26 luglio 2026 quando il traffico sarà ancora maggiore anche per il rientro a casa di chi ha trascorso il weekend fuori.

Per favorire la circolazione cercando così di evitare lunghe code sulle strade, è stato posto il divieto di transito per i mezzi pesanti nelle giornate di:

  • venerdì 24 luglio dalle 16:00 alle 22:00;
  • sabato 25 luglio dalle 8:00 alle 16:00;
  • domenica 26 luglio dalle 7:00 alle 22:00.
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Esodo estivo 2026, traffico da bollino rosso: ecco i giorni peggiori per mettersi in viaggio
    Mobilità23 Luglio 2026

    Esodo estivo 2026, traffico da bollino rosso: ecco i giorni peggiori per mettersi in viaggio

    Milioni di italiani stanno per mettersi in viaggio per le vacanze estive 2026. Ecco i giorni da bollino nero per il traffico sulle autostrade.
  • Sciopero treni e aerei 21, 23 e 24 luglio: gli orari dello stop
    Mobilità16 Luglio 2026

    Sciopero treni e aerei 21, 23 e 24 luglio: gli orari dello stop

    Tre giorni difficili per i trasporti in Italia: è in arrivo uno sciopero dei treni e degli aerei. Ecco le date e gli orari garantiti.
  • Voli cancellati all'ultimo minuto: quali sono le "circostanze eccezionali" e cosa spetta ai viaggiatori
    Mobilità13 Luglio 2026

    Voli cancellati all'ultimo minuto: quali sono le "circostanze eccezionali" e cosa spetta ai viaggiatori

    Cosa si intende per "circostanze eccezionali" quando un volo viene cancellato oppure presenta un forte ritardo alla partenza?
  • Sciopero trasporti luglio 2026: tutto l'elenco e le date
    Mobilità30 Giugno 2026

    Sciopero trasporti luglio 2026: tutto l'elenco e le date

    Si preannuncia un mese di luglio 2026 difficile per il settore dei trasporti con proteste e scioperi. Ecco le date.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 27-28 luglio caldo in intensificazione: la tendenza
Tendenza24 Luglio 2026
Meteo, dal 27-28 luglio caldo in intensificazione: la tendenza
L'evoluzione meteo indica un progressivo rinforzo dell’anticiclone africano ed il probabile avvio di una nuova forte ondata di caldo. La tendenza dal 27 luglio
Meteo, ad inizio settimana tempo soleggiato e caldo nella norma
Tendenza23 Luglio 2026
Meteo, ad inizio settimana tempo soleggiato e caldo nella norma
Ci sono le premesse per una nuova ondata di calore tra fine luglio e i primi di agosto: le temperature dovrebbero tornare oltre media con anomalie più marcate al Centro-Nord
Meteo, nel weekend del 25-26 luglio perturbazione in transito. Stop alla calura
Tendenza22 Luglio 2026
Meteo, nel weekend del 25-26 luglio perturbazione in transito. Stop alla calura
Correnti più fresche di origine nord atlantica riporteranno le temperature su valori prossimi alla norma in tutta la penisola. Perturbazione n.7 in vista
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Luglio ore 21:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154