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Esodo estivo 2026, traffico da bollino rosso: ecco i giorni peggiori per mettersi in viaggio

Si avvicina il periodo più intenso dell’esodo estivo 2026 e arrivano le prime indicazioni di Viabilità Italia, con i giorni e gli orari da bollino nero su strade e autostrade italiane.
Mobilità23 Luglio 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Pianificare partenze e rientri in base alle previsioni sulla viabilità è un ottimo passo per programmare le vacanze estive nel migliore dei modi. Ecco quali sono i giorni e le ore più critiche per mettersi in viaggio.

Agosto al via con viabilità da bollino nero

Ad agosto è atteso un forte aumento del traffico sulle strade nazionali per le partenze verso le principali mete turistiche. Lo segnala Viabilità Italia, coordinata dalla Polizia di Stato, che ha diffuso le previsioni per l’esodo estivo 2026 e i consigli per viaggiare in sicurezza.

Le giornate più critiche saranno nelle prime due settimane del mese, soprattutto sabato 1 e sabato 8 agosto, segnati con il bollino nero per l’elevato traffico in uscita dalle città. Viabilità Italia monitorerà costantemente la situazione e sul sito della Polizia di Stato è disponibile il calendario dei bollini e le informazioni sui divieti di circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate.

Gli enti gestori rimuoveranno i cantieri temporanei e adotteranno misure per ridurre i disagi. Anche i viaggi in treno potranno subire rallentamenti: fino al 30 settembre sono previsti lavori di potenziamento della rete ferroviaria legati al Pnrr, con possibili modifiche e tempi di percorrenza più lunghi.

Polizia stradale e Carabinieri intensificheranno i controlli su velocità, cinture, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe e sicurezza dei veicoli. Agli automobilisti si raccomanda prudenza: controllare lo stato del veicolo prima di mettersi in viaggio, evitare distrazioni, rispettare i limiti e informarsi sulle condizioni del traffico sono buone pratiche per garantirsi vacanze serene.

© Polizia di Stato

Stop ai mezzi pesanti ad agosto: le date

Per favorire esodo e controesodo, sono previsti divieti di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate.

Il divieto è in vigore tutti i sabati, dalle 08:00 alle 22:00 e le domeniche, dalle 07:00 alle 22:00. Venerdì 7 e 14 agosto, lo stop sarà in vigore dalle 16:00 alle 22:00.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Luglio ore 14:16

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