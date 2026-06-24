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Lazio, trasporti gratis per i giovani: da luglio un mese di viaggi senza costi per i 16-25 anni

Un’iniziativa pensata per favorire gli spostamenti dei giovani e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici: ecco come accedere all'agevolazione.
Mobilità24 Giugno 2026 - ore 12:53 - Redatto da Redazione Meteo.it
Mobilità24 Giugno 2026 - ore 12:53 - Redatto da Redazione Meteo.it

La Regione Lazio conferma anche per l’estate 2026 l’iniziativa che permette ai giovani di spostarsi senza costi sui mezzi pubblici del territorio. Il beneficio sarà disponibile dal 1° luglio al 15 settembre e interesserà autobus e treni regionali.

Potranno accedere all’agevolazione i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni. L’obiettivo del provvedimento è favorire la mobilità giovanile durante il periodo estivo, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e offrendo un supporto concreto alle famiglie.

Lazio, trasporti gratis per i giovani: ecco come ottenere l'agevolazione

Anche per il 2026 torna l’iniziativa “Lazio in Tour Gratis”, il programma promosso dalla Regione Lazio che consente ai giovani di viaggiare senza pagare sui mezzi pubblici regionali durante l’estate. Per accedere al beneficio è necessario essere residenti nel Lazio e aderire alla Carta Giovani “Bella X Noi”.

L’iscrizione avviene tramite l’app dedicata, che genera un QR Code personale da utilizzare per l’accesso ai trasporti. Per utilizzare il titolo di viaggio sarà necessario mostrare o convalidare il QR Code ai tornelli delle stazioni o attraverso gli appositi dispositivi presenti a bordo dei mezzi. L’intero processo è gestito in modalità digitale, consentendo agli utenti di accedere al servizio in modo semplice, rapido e senza l’utilizzo di moduli o documenti cartacei.

Per sostenere il progetto, la Regione ha destinato un finanziamento di 500 mila euro. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, favorire la scoperta delle ricchezze culturali e paesaggistiche del territorio e rendere più accessibili spostamenti, attività culturali e occasioni di crescita per le nuove generazioni.

L’iniziativa punta inoltre a promuovere una mobilità più sostenibile, valorizzando borghi, musei, aree archeologiche e altre eccellenze del Lazio, offrendo ai giovani l’opportunità di conoscere meglio la propria regione e viverla in modo più consapevole.

Chi può accedere all'agevolazione e quali tratte sono escluse

L’agevolazione è destinata ai giovani residenti nel Lazio tra i 16 e i 25 anni che hanno aderito alla Carta Giovani “Bella X Noi”. Grazie a questo programma, i partecipanti possono ottenere un pass digitale che permette di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto regionali inclusi nell’iniziativa. Per accedere al servizio è sufficiente effettuare la registrazione tramite l’app dedicata, dalla quale viene generato un codice personale utilizzabile direttamente dallo smartphone.

L’agevolazione è valida per un massimo di 30 giorni consecutivi dalla prima attivazione e permette di utilizzare i bus Cotral e i treni regionali di Trenitalia. Sono comprese anche le linee ferroviarie Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, mentre restano esclusi alcuni servizi speciali come Leonardo Express, Civitavecchia Express e i collegamenti combinati non gestiti da Trenitalia.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Giugno ore 17:32

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