Caro benzina, vacanze più care: estate da bollino rosso per i prezzi

Il caro benzina pesa sull'esodo estivo 2026. Chi ha scelto l'auto per raggiungere la meta delle vacanze 2026 deve sapere cosa lo attende in quanto l'aumento dei prezzi di benzina e diesel rende infatti i viaggi molto più costosi rispetto allo scorso anno.

Secondo un'analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi i rincari alla pompa si traducono in decine di euro in più per ogni spostamento sulle principali tratte italiane, proprio nei giorni in cui il traffico raggiunge i livelli più elevati dell'estate. Ecco tutti i dati.

Quanto costa viaggiare in auto nell'estate 2026? Le tratte più dispendiose

Il caro benzina aggiunge un problema in più per chi vuole raggiungere la meta della proprie vacanze in auto. Secondo l'analisi compiuta dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, ad esempio, chi ha scelto di tornare al Sud dopo aver lavorato molti mesi al Nord e di tornare a casa per incontrare amici e parenti rischia, soprattutto nella tratta Torino-Palermo, di spendere, per andata e ritorno, oltre 450 euro per un'auto a benzina e sfiora i 390 euro per un veicolo diesel.

Da Torino a Reggio Calabria e da Milano a Catania si possono arrivare a spendere più di 300 euro solo per i rifornimenti. L'esborso è importante anche per le tratte: Genova-Catanzaro, Bolzano-Lecce e Bologna-Reggio Calabria.

Va inoltre aggiunto che sebbene il diesel continui a garantire consumi mediamente più contenuti rispetto alla benzina, il vantaggio economico si è progressivamente ridotto a causa dei forti aumenti registrati negli ultimi mesi.

Diesel più caro rispetto al 2025: aumentano i costi delle vacanze

Ebbene sì anche i prezzi del diesel sono saliti rispetto al 2025 in questo torrido 2026 ricco di spese. Nonostante gli interventi sulle accise, il prezzo medio del diesel è aumentato di circa il 26% nell'arco di un anno, mentre la benzina registra un incremento intorno al 16,5%.

Questo significa che chi viaggia con un'auto diesel, pur spendendo ancora meno rispetto a una vettura a benzina sulle lunghe percorrenze, deve affrontare un costo sensibilmente superiore rispetto alla scorsa estate.