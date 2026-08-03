FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Caro benzina, vacanze più care: estate da bollino rosso per i pre...

Caro benzina, vacanze più care: estate da bollino rosso per i prezzi

Il caro benzina potrebbe far aumentare notevolmente i costi di chi ha scelto l'auto per raggiungere le proprie mete per le vacanze 2026. Ecco l'analisi compiuta sui costi delle varie tratte con auto a benzina o a diesel.
Mobilità3 Agosto 2026 - ore 14:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
Mobilità3 Agosto 2026 - ore 14:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Il caro benzina pesa sull'esodo estivo 2026. Chi ha scelto l'auto per raggiungere la meta delle vacanze 2026 deve sapere cosa lo attende in quanto l'aumento dei prezzi di benzina e diesel rende infatti i viaggi molto più costosi rispetto allo scorso anno.

Secondo un'analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi i rincari alla pompa si traducono in decine di euro in più per ogni spostamento sulle principali tratte italiane, proprio nei giorni in cui il traffico raggiunge i livelli più elevati dell'estate. Ecco tutti i dati.

Quanto costa viaggiare in auto nell'estate 2026? Le tratte più dispendiose

Il caro benzina aggiunge un problema in più per chi vuole raggiungere la meta della proprie vacanze in auto. Secondo l'analisi compiuta dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, ad esempio, chi ha scelto di tornare al Sud dopo aver lavorato molti mesi al Nord e di tornare a casa per incontrare amici e parenti rischia, soprattutto nella tratta Torino-Palermo, di spendere, per andata e ritorno, oltre 450 euro per un'auto a benzina e sfiora i 390 euro per un veicolo diesel.

Da Torino a Reggio Calabria e da Milano a Catania si possono arrivare a spendere più di 300 euro solo per i rifornimenti. L'esborso è importante anche per le tratte: Genova-Catanzaro, Bolzano-Lecce e Bologna-Reggio Calabria.

Va inoltre aggiunto che sebbene il diesel continui a garantire consumi mediamente più contenuti rispetto alla benzina, il vantaggio economico si è progressivamente ridotto a causa dei forti aumenti registrati negli ultimi mesi.

Diesel più caro rispetto al 2025: aumentano i costi delle vacanze

Ebbene sì anche i prezzi del diesel sono saliti rispetto al 2025 in questo torrido 2026 ricco di spese. Nonostante gli interventi sulle accise, il prezzo medio del diesel è aumentato di circa il 26% nell'arco di un anno, mentre la benzina registra un incremento intorno al 16,5%.

Questo significa che chi viaggia con un'auto diesel, pur spendendo ancora meno rispetto a una vettura a benzina sulle lunghe percorrenze, deve affrontare un costo sensibilmente superiore rispetto alla scorsa estate.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Vacanze 2026: quando mettersi in macchina senza trovare code nel primo lungo esodo estivo
    Mobilità24 Luglio 2026

    Vacanze 2026: quando mettersi in macchina senza trovare code nel primo lungo esodo estivo

    Al via il primo grande esodo estivo 2026: i giorni più critici e quando conviene mettersi in viaggio.
  • Esodo estivo 2026, traffico da bollino rosso: ecco i giorni peggiori per mettersi in viaggio
    Mobilità23 Luglio 2026

    Esodo estivo 2026, traffico da bollino rosso: ecco i giorni peggiori per mettersi in viaggio

    Milioni di italiani stanno per mettersi in viaggio per le vacanze estive 2026. Ecco i giorni da bollino nero per il traffico sulle autostrade.
  • Sciopero treni e aerei 21, 23 e 24 luglio: gli orari dello stop
    Mobilità16 Luglio 2026

    Sciopero treni e aerei 21, 23 e 24 luglio: gli orari dello stop

    Tre giorni difficili per i trasporti in Italia: è in arrivo uno sciopero dei treni e degli aerei. Ecco le date e gli orari garantiti.
  • Voli cancellati all'ultimo minuto: quali sono le "circostanze eccezionali" e cosa spetta ai viaggiatori
    Mobilità13 Luglio 2026

    Voli cancellati all'ultimo minuto: quali sono le "circostanze eccezionali" e cosa spetta ai viaggiatori

    Cosa si intende per "circostanze eccezionali" quando un volo viene cancellato oppure presenta un forte ritardo alla partenza?
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali
Tendenza3 Agosto 2026
Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali
La tendenza meteo da giovedì 6 agosto vede un caldo sempre intenso sull'Italia ma con una parziale e lieve attenuazione tra il 7 e il 9 agosto.
Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore
Tendenza2 Agosto 2026
Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore
La calura con dà tregua: le temperature elevate saranno ancora una costante con tutti i disagi conseguenti per l’organismo e l’ambiente. Afa e notti tropicali
Meteo, il caldo opprimente proseguirà anche la prossima settimana
Tendenza1 Agosto 2026
Meteo, il caldo opprimente proseguirà anche la prossima settimana
La situazione rimarrà critica sul fronte della siccità, rischio incendi e sofferenza per i ghiacciai con lo zero termico ben oltre 4500 metri. Afa e notti tropicali
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto ore 17:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154