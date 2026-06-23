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Sciopero Atm a Milano il 26 giugno: a rischio metro, bus e tram. Ecco gli orari garantiti

Confermato lo sciopero per Atm a Milano per venerdì 26 giugno 2026: ecco gli orari.
Mobilità23 Giugno 2026 - ore 11:05 - Redatto da Redazione Meteo.it
Mobilità23 Giugno 2026 - ore 11:05 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche Atm ha confermato l'arrivo dello sciopero del 26 giugno 2026 a Milano. Si preannuncia un "venerdì nero" per molti pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori che dovranno fare i conti con la protesta dei lavoratori del gruppo dei trasporti milanese.

Sciopero 26 giugno 2026 a Milano per Atm: gli orari e fasce garanzia

Dopo l'annuncio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ATM ha confermato lo sciopero dei trasporti di venerdì 26 giugno 2026 a Milano. La protesta, proclamata dal sindacato Confial trasporti, riguarderà tutti i mezzi di trasporto del gruppo Azienda Trasporti Milanesi.

Stop a metro, tram e bus nella città di Milano per la durata di 24 ore con ritardi, cancellazioni e disagi che coinvolgeranno milioni di persone.

In una nota diramata alla stampa, Atm fa sapere: "Il sindacato Confial trasporti ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee".

Stop alla circolazione dei mezzi di superficie, ma anche metro per 24 ore dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Confermate le fasce orarie di garanzia che partono dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

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Ultimo aggiornamento Martedì 23 Giugno ore 14:58

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