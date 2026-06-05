Sciopero treni 11 giugno 2026: gli orari dello stop e i servizi garantiti

È stato proclamato per giovedì 11 giugno 2026 un nuovo sciopero dei treni con conseguenti disagi per moltissimi pendolari e viaggiatori in gran parte d'Italia. Scopriamo gli orari dello sciopero e le fasce garantite.

Sciopero 11 giugno 2026 dei treni in Italia: chi si ferma e durata protesta

Un nuovo sciopero dei treni è stato annunciato nel mese di giugno 2026. Si tratta di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato per l'11 giugno 2026 con conseguenze importanti sulla circolazione dei treni in gran parte del Paese.

Ad incrociare le braccia per 8 ore, dalle 3 dell'11 giugno alle 2 del 12, sono tutti i lavoratori del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Attenzione: sempre l'11 giugno l’Assemblea Nazionale PDM/PDB del gruppo Fsi ha annunciato uno sciopero della durata di 8 ore a cui aderirà anche tutto il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Questa volta gli orari della protesta sono: dalle 9 alle 17.

Sciopero treni 11 giugno 2026: fasce garantite e rimborso

La conferma dello sciopero dei treni dell'11 giugno 2026 è stato confermato dal gruppo RFI con un comunicato stampa in cui sono stati comunicati tutti i treni garantiti. Come sempre, in caso di sciopero, il gruppo RFI precisa che durante la giornata sono previsti ritardi, cancellazioni, disagi e variazioni di percorso su tutte le linee regionali e suburbane.

Durante lo sciopero dell'11 giugno 2026 sono previste delle fasce e corse garantite come prevede la normativa, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Il consiglio come sempre è di controllare in tempo reale la circolazione dei treni sulle App del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Infine è disponibile il rimborso dei biglietti da richiedere fino a 24 ore prima dell'inizio dello sciopero.