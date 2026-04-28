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Sciopero generale 1° maggio 2026: settori coinvolti e orari garantiti

Il mese di maggio 2026 inizia con il primo sciopero generale del 1° maggio: chi si ferma e e perché.
Mobilità28 Aprile 2026 - ore 12:59 - Redatto da Meteo.it
Mobilità28 Aprile 2026 - ore 12:59 - Redatto da Meteo.it

Nuovo sciopero generale proclamato per il 1 maggio 2026 in Italia. Si tratta di una protesta nazionale che ricade proprio nel giorno che celebra la Festa dei Lavoratori. Scopriamo chi si ferma e gli orari garantiti.  

Sciopero 1 maggio 2026 in Italia: i motivi della protesta

Nel giorno della Festa dei Lavoratori è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà gran parte dei servizi pubblici e delle attività del Paese. Lo sciopero è stato proclamato dall'Unione Sindacale Italiana sindacati USI-CIT e avrà una durata di 24 ore coinvolgendo parte del settore pubblico e privato con possibili ripercussioni sul normale svolgimento di diversi ambiti lavorativi e non.

Tra i motivi dello sciopero generale nazionale proclamato per il 1 maggio 2026 ci sono: "adeguamento salariale per difendere il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, sicurezza sul lavoro e maggiore stabilità contrattuale nel pubblico e nel privato"

La protesta generale e dal carattere nazionale ricade proprio nel giorno simbolo dei lavoratori: la festa del 1 maggio. Il sindacato USI-CIT ha comunicato che ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore amministrativo, dei servizi locali, ma anche le attività commerciali, il personale scolastico e sanitario.

Sciopero 1 maggio 2026 del trasporto pubblico: chi si ferma?

Le conseguenze dello sciopero del 1 maggio 2026 potrebbero farsi sentire anche nel settore dei trasporti con disagi pure nel trasporto pubblico con ATM, l'Azienda Trasporti Milanesi, che ha comunicato "venerdì 1° maggio i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19:30".

Durante la giornata del 1° maggio 2026 non mancheranno cortei e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori con possibili disagi alla circolazione delle "le linee 1, 84, 96, 97 e altre linee potrebbero essere temporaneamente rallentate, deviate o terminare prima del capolinea".

Attenzione: l'adesione alla protesta del 1 maggio 2026 cambierà da città a città. Le fasce di garanzia saranno come sempre rispettate non solo nel trasporto pubblico locale, ma anche nel trasporto aereo e ferroviario. Non aderiscono alla protesta del 1 maggio 2026 i servizi di emergenza come il pronto soccorso e l'assistenza sanitaria d'urgenza.

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Ultimo aggiornamento Martedì 28 Aprile ore 19:21

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