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Biglietti aerei sempre più cari: quali sono i supplementi che pesano davvero

Dai bagagli alla scelta del posto fino al check-in: ecco i costi extra che possono far aumentare il prezzo finale dei biglietti aerei.
Mobilità8 Giugno 2026 - ore 15:36 - Redatto da Meteo.it
Mobilità8 Giugno 2026 - ore 15:36 - Redatto da Meteo.it

Il trasporto aereo sta attraversando un periodo caratterizzato da costi sempre più elevati, con ripercussioni dirette sulle spese sostenute dai passeggeri. Oltre all’aumento delle tariffe dei voli, incidono in modo significativo anche numerosi servizi aggiuntivi che spesso fanno crescere il prezzo finale del viaggio.

Per questo motivo, molti viaggiatori si trovano a pagare cifre superiori rispetto a quelle inizialmente pubblicizzate. Conoscere in anticipo queste spese extra è fondamentale per evitare sorprese e pianificare meglio il proprio budget di viaggio.

Caro voli, quali sono i supplementi che pesano davvero

Tra le spese aggiuntive che incidono maggiormente sul costo di un viaggio aereo, il bagaglio occupa senza dubbio il primo posto. Superare anche di poco i limiti consentiti per il bagaglio a mano può comportare addebiti elevati direttamente al gate, quando il passeggero non ha più possibilità di evitare il pagamento.

Anche la scelta anticipata del posto rappresenta una voce di spesa sempre più frequente: molte compagnie applicano tariffe variabili che, soprattutto per le famiglie, possono aumentare sensibilmente il costo complessivo del viaggio. Chi rinuncia a questa opzione rischia infatti di ricevere posti assegnati casualmente e non necessariamente vicini.

Oltre ai servizi offerti dalle compagnie aeree, esistono poi costi indiretti spesso sottovalutati. Molti aeroporti utilizzati dai vettori low cost si trovano lontano dai centri urbani e richiedono trasferimenti aggiuntivi che possono incidere notevolmente sul budget. A questi si aggiungono le tasse di soggiorno applicate da numerose destinazioni turistiche, che vengono richieste al momento della prenotazione o direttamente all’arrivo.

Considerati singolarmente, questi supplementi possono sembrare contenuti, ma sommati tra loro finiscono per aumentare in modo significativo la spesa finale, trasformando un volo apparentemente economico in un viaggio molto più costoso del previsto.

Cosa potrebbe cambiare

Il Parlamento europeo ha espresso una posizione più favorevole ai viaggiatori rispetto alle proposte avanzate dalla Commissione europea in materia di trasporto aereo. Con un ampio consenso, gli eurodeputati hanno approvato una revisione delle norme sui diritti dei passeggeri, introducendo misure pensate per limitare i costi aggiuntivi applicati dalle compagnie.

Tra le principali novità figura il diritto di portare gratuitamente a bordo un oggetto personale, come una borsa o uno zaino, insieme a un piccolo bagaglio a mano entro determinati limiti di peso e dimensioni. La proposta prevede inoltre l’eliminazione delle spese per la correzione di errori nei dati del passeggero e dei costi legati al check-in.

Gli europarlamentari intendono anche garantire ai viaggiatori la possibilità di scegliere liberamente tra carta d’imbarco digitale e cartacea. Il provvedimento dovrà ora essere esaminato dal Consiglio dell’Unione Europea e, vista la distanza tra le diverse posizioni, non si esclude l’avvio di negoziati per raggiungere un accordo definitivo.

Fino a quando le nuove regole non entreranno in vigore, molti passeggeri continueranno però a confrontarsi con tariffe iniziali molto allettanti che, tra supplementi e servizi extra, finiscono spesso per essere ben più elevate del prezzo mostrato nelle prime fasi della prenotazione.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno ore 17:28

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