FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Ponte 1° maggio: giorni e orari da bollino rosso su strade e auto...

Ponte 1° maggio: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade italiane

Bollino rosso per il weekend del 1° maggio 2026 sulle principali strade e autostrade italiane.
Mobilità30 Aprile 2026 - ore 15:38 - Redatto da Meteo.it
Mobilità30 Aprile 2026 - ore 15:38 - Redatto da Meteo.it

Il mese di maggio 2026 inizia con il primo weekend che ricade in concomitanza con il 1 maggio, giornata della Festa dei Lavoratori. Scatta il bollino rosso per il ponte del 1 maggio sulle principali strade e autostrade d'Italia dove sono previste condizioni di traffico intenso.

Bollino rosso il 1 maggio 2026 sulle strade e autostrade in Italia

Con l'arrivo della bella stagione e del lungo weekend del 1° maggio 2026 sono previste lunghe code sulle principali strade e autostrade in Italia con traffico in aumento e conseguenti rallentamenti alla circolazione.

Dati alla mano sulla rete Anas sono previsti, durante il primo lungo weekend di primavera, milioni di veicoli diretti principalmente verso le località di mare. La rimonta dell'alta pressione da venerdì 1° maggio 2026 garantirà infatti un ponte all'insegna del bel tempo con sole e temperature in crescita lungo tutto lo stivale con milioni di italiani (e non) pronti a spostarsi per trascorrere un weekend in alcune delle più rinomate mete di mare.

Secondo i dati da giovedì 30 aprile è previsto un aumento del +6% dei veicoli sulle strade con picchi del +10% nelle località del Centro-Sud e del +13% in Sicilia e Sardegna.

Da segnalare anche picchi di traffico del +8% tra il 2 e il 3 maggio. Tre le giornate maggiormente a rischio: a partire da giovedì 30 aprile che segna l'inizio del lungo weekend, ma anche venerdì 1° maggio, giorno festivo, e domenica 3 maggio 2026, giorno del rientro a casa. In questi giorni sono previsti: aumento del traffico stradale ed autostradale, ma anche lunghe coda in entrata ed in uscita nelle grandi città.

Il 1° maggio 2026, infatti, scatta il bollino rosso su tutte le principali strade ed autostrade del Paese con traffico molto intenso dalle prime ore del mattino, ma anche nelle ore centrali. Si prevedono code ai caselli delle autostrade come strade congestionate verso le località di montagna e mare.

Traffico in Italia, la situazione del weekend 2 e 3 maggio 2026

Se per il 1° maggio 2026 è stato comunicato il bollino rosso per la viabilità in tutta Italia, nella giornata di sabato 2 maggio 2026 la situazione migliora. Dati alla mano sono previste condizioni con traffico regolare o moderato, code ridotte in autostrada e una migliore distribuzione dei veicoli durante la giornata.

La situazione dovrebbe peggiorare domenica 3 maggio 2026 per via del controesodo dal primo lungo weekend di primavera. È previsto traffico intenso, in particolare nel pomeriggio, con il rischio di lunghe code sulle autostrade e un bollino rosso di viabilità comunicato per le ore serali. Il consiglio per evitare il traffico intenso è di partire in orari mattutini prima delle 7.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Scioperi Maggio 2026, tutte le proteste in arrivo nei prossimi giorni: chi si ferma
    Mobilità30 Aprile 2026

    Scioperi Maggio 2026, tutte le proteste in arrivo nei prossimi giorni: chi si ferma

    Il mese di maggio 2026 si annuncia complicato per una serie di scioperi annunciati in molti settori. Ecco le date.
  • Sciopero generale 1° maggio 2026: settori coinvolti e orari garantiti
    Mobilità28 Aprile 2026

    Sciopero generale 1° maggio 2026: settori coinvolti e orari garantiti

    Il mese di maggio 2026 inizia con il primo sciopero generale del 1° maggio: chi si ferma e e perché.
  • Viaggiare con animali in Europa: nuove regole su passaporto, microchip e vaccini
    Mobilità27 Aprile 2026

    Viaggiare con animali in Europa: nuove regole su passaporto, microchip e vaccini

    Nuove norme dell’UE per chi viaggia con animali domestici: obbligatori passaporto, microchip e vaccinazioni, con regole sanitarie più rigide.
  • Milano, sciopero mezzi 24 aprile 2026: orari e linee coinvolte durante la Design Week
    Mobilità21 Aprile 2026

    Milano, sciopero mezzi 24 aprile 2026: orari e linee coinvolte durante la Design Week

    Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Milano nella giornata di venerdì 24 aprile 2026: chi si ferma, gli orari e motivi della protesta.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da lunedì 4 piogge e instabilità! Picchi di caldo estivo al Sud
Tendenza30 Aprile 2026
Meteo: da lunedì 4 piogge e instabilità! Picchi di caldo estivo al Sud
La tendenza meteo da domenica 3 vede i primi segnali di cambiamento con l'indebolimento dell'anticiclone e il ritorno delle piogge. Clima mite.
Meteo, ponte del 1°maggio con tempo stabile e rialzo termico: la tendenza
Tendenza29 Aprile 2026
Meteo, ponte del 1°maggio con tempo stabile e rialzo termico: la tendenza
Alta pressione in rinforzo per il primo weekend di maggio ma la prossima settimana tornano le piogge a partire dal Centro-nord. La tendenza meteo
Meteo: 1° maggio fresco in alcune regioni! La tendenza per la Festa dei Lavoratori
Tendenza28 Aprile 2026
Meteo: 1° maggio fresco in alcune regioni! La tendenza per la Festa dei Lavoratori
La tendenza meteo per il ponte del 1° maggio vede un clima più fresco, soprattutto al Centro-Sud con tempo perlopiù stabile e soleggiato.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Aprile ore 18:21

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154