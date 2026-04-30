Ponte 1° maggio: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade italiane

Il mese di maggio 2026 inizia con il primo weekend che ricade in concomitanza con il 1 maggio, giornata della Festa dei Lavoratori. Scatta il bollino rosso per il ponte del 1 maggio sulle principali strade e autostrade d'Italia dove sono previste condizioni di traffico intenso.

Bollino rosso il 1 maggio 2026 sulle strade e autostrade in Italia

Con l'arrivo della bella stagione e del lungo weekend del 1° maggio 2026 sono previste lunghe code sulle principali strade e autostrade in Italia con traffico in aumento e conseguenti rallentamenti alla circolazione.

Dati alla mano sulla rete Anas sono previsti, durante il primo lungo weekend di primavera, milioni di veicoli diretti principalmente verso le località di mare. La rimonta dell'alta pressione da venerdì 1° maggio 2026 garantirà infatti un ponte all'insegna del bel tempo con sole e temperature in crescita lungo tutto lo stivale con milioni di italiani (e non) pronti a spostarsi per trascorrere un weekend in alcune delle più rinomate mete di mare.

Secondo i dati da giovedì 30 aprile è previsto un aumento del +6% dei veicoli sulle strade con picchi del +10% nelle località del Centro-Sud e del +13% in Sicilia e Sardegna.

Da segnalare anche picchi di traffico del +8% tra il 2 e il 3 maggio. Tre le giornate maggiormente a rischio: a partire da giovedì 30 aprile che segna l'inizio del lungo weekend, ma anche venerdì 1° maggio, giorno festivo, e domenica 3 maggio 2026, giorno del rientro a casa. In questi giorni sono previsti: aumento del traffico stradale ed autostradale, ma anche lunghe coda in entrata ed in uscita nelle grandi città.

Il 1° maggio 2026, infatti, scatta il bollino rosso su tutte le principali strade ed autostrade del Paese con traffico molto intenso dalle prime ore del mattino, ma anche nelle ore centrali. Si prevedono code ai caselli delle autostrade come strade congestionate verso le località di montagna e mare.

Traffico in Italia, la situazione del weekend 2 e 3 maggio 2026

Se per il 1° maggio 2026 è stato comunicato il bollino rosso per la viabilità in tutta Italia, nella giornata di sabato 2 maggio 2026 la situazione migliora. Dati alla mano sono previste condizioni con traffico regolare o moderato, code ridotte in autostrada e una migliore distribuzione dei veicoli durante la giornata.

La situazione dovrebbe peggiorare domenica 3 maggio 2026 per via del controesodo dal primo lungo weekend di primavera. È previsto traffico intenso, in particolare nel pomeriggio, con il rischio di lunghe code sulle autostrade e un bollino rosso di viabilità comunicato per le ore serali. Il consiglio per evitare il traffico intenso è di partire in orari mattutini prima delle 7.