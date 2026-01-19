Patente di guida, nuove regole per l’esame: ecco cosa cambia

Con il 2026 cambia anche l'esame della patente di guida con novità in arrivo per la teoria e la pratica, mirate ad un percorso sempre più orientato sulla sicurezza in strada. Scopriamo tutte le novità.

Patente di guida 2026: le nuove regole

Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 novembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 dicembre 2025, introduce delle importanti novità per quanto concerne lo svolgimento dell'esame della patente di guida. Le modifiche introdotte dalla legge n. 177/2024 all’articolo 122 del Codice della strada hanno come obiettivo principale la sicurezza su strada.

Le novità del nuovo esame per la patente di guida riguardano sia i futuri automobilisti che il sistema. Ai primi viene offerta la possibilità di accumulare maggiore esperienza su strada, mentre per il secondo arriva una piattaforma gestita dalla Motorizzazione per rendere più semplice la digitalizzazione. Attenzione: al momento le nuove regole per la patente di guida nel 2026 riguardano solo la patente B. Ma cosa cambia davvero?

Patente di guida B, le novità del 2026

Tra le novità dell'esame per la patente di guida 2026 c'è un aumento delle ore di scuola guida che passano da 6 a 8 e dovranno tenersi solo con istruttori autorizzati e presso autoscuole abilitate.

Il percorso pratico viene poi suddiviso in moduli della durata di 2 ore. Il primo modulo, contrassegnato dalla lettera A, è incentrato sull'utilizzo dell'automobile: manovre di base, gestione delle emergenze e un approfondimento sui sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Il modulo B, invece, mette alla prova l'aspirante automobilista guidando in condizioni di traffico intenso, su parcheggi e manovre complesse, sulle precedenze e sulla guida in ambito urbano.

Con il modulo C si passa alla prova su autostrada e su strade extraurbane dove la velocità supera i 50 km/h. Infine il modulo D è dedicato a guide in notturna, ma attenzione: le lezioni si svolgeranno non prima delle 20 o al massimo mezz'ora dopo il tramonto.

Tutti gli aspiranti patentati non potranno più fare pratica con un accompagnatore se non una volta terminate le esercitazioni di guida che saranno certificate tramite il nuovo portale dell'automobilista. Una volta ricevuta l'attestazione, l'aspirante patentato potrà esercitarsi al di fuori delle ore di scuole guida. La certificazione ha una durata di 18 mesi. Infine tra le novità del nuovo esame si segnala anche una crescita dei costi considerando l'aumento delle ore di scuola guida.