Sciopero treni oggi - 7 gennaio 2026 - in Emilia Romagna: gli orari dello stop e le ultime news sui disagi

E' stato proclamato uno sciopero dei treni in Emilia Romagna per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. L'annuncio è arrivato dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali in seguito all’omicidio a Bologna del capotreno Alessandro Ambrosio. La durata dello sciopero e gli orari della protesta.

Stop dei treni in Emilia Romagna: gli orari dello sciopero del 7 gennaio 2026

Sciopero dei treni 7 gennaio 2026 in Emilia Romagna. A proclamare la protesta sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af a poche ore dalla tragedia che è costata la vita al capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Il personale del Gruppo FS Italiane dell'Emilia-Romagna ha annunciato uno sciopero della durata di 8 ore dalle 9 alle 17 di mercoledì 7 gennaio. Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali, in una nota condivisa, hanno precisato: «gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale».

Stop alla circolazione dei treni in Emilia Romagna dalle ore 9 alle 17 in seguito alla protesta del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo e Trenord. Previsti disagi, ritardi e cancellazioni ai treni di Trenitalia e Italo, in particolare i regionali in Emilia-Romagna. Proprio la compagna Trenitalia ha comunicato che la protesta «può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Attenzione: in Emilia Romagna non sono previsti treni regionali, mentre la circolazione dei treni dell'Alta Velocità risulta regolare.

Sciopero di 8 ore dei treni in Emilia Romagna: i motivi

Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af che hanno proclamato lo sciopero dei treni in Emilia Romagna oggi - 7 gennaio 2026 - hanno precisato in una nota: «gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Non sono previsti treni regionali garantiti. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il canale Telegram Trenitalia Tper Informa e contattando il numero verde gratuito».

Intanto la Cgil di Bologna e la Cgil dell'Emilia Romagna ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima Alessandro Ambrosio: «si stringono ai famigliari e ai colleghi del giovane capotreno Alessandro Ambrosio, barbaramente ucciso nelle strette adiacenze della Stazione di Bologna. La Cgil è a disposizione per qualsiasi supporto ai famigliari e ai colleghi della vittima».