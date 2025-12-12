FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Bollo auto 2026: ecco chi sarà esonerato dal pagamento

Bollo auto 2026: ecco chi sarà esonerato dal pagamento

Saranno ancora di più gli automobilisti che, a partire dal 1°gennaio 2026, non dovranno più pagare il bollo auto. Ampliata la platea dei beneficiari.
Mobilità12 Dicembre 2025 - ore 16:20 - Redatto da Meteo.it
Mobilità12 Dicembre 2025 - ore 16:20 - Redatto da Meteo.it

Dal 2026 il panorama della tassazione automobilistica in Italia cambierà radicalmente. Con l'entrata in vigore della nuova normativa il 1° gennaio, non solo i possessori di un auto elettrica o ibrida, ma anche chi possiede un reddito basso sarà esonerato dal pagamento del bollo auto.

Incentivi fiscali 2026 per il settore automobilistico

La manovra di bilancio dedicata agli incentivi fiscali per il settore automobilistico mira a sostenere economicamente le famiglie più vulnerabili e a promuovere una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarderà tutti i veicoli immatricolati dal 2022 in poi, ampliando notevolmente il numero di cittadini che potranno usufruire del beneficio. La scadenza trimestrale per il pagamento della tassa automobilistica continuerà a valere solo per chi non rientra nei nuovi parametri. Chi invece soddisfa i requisiti previsti dalla riforma potrà evitare questo esborso annuale, trattenendo risorse preziose per le necessità quotidiane.

Esenzione bollo auto per redditi bassi: chi ne ha diritto e come fare domanda

Gli automobilisti che dichiarano un reddito annuo inferiore a 8.000 euro potranno richiedere l'esenzione totale dal bollo auto. Si tratta di una misura pensata per alleggerire le spese delle famiglie economicamente più fragili, per le quali anche una tassa di poche centinaia di euro può pesare notevolmente sul bilancio familiare. Tuttavia, il diritto all'esenzione non sarà automatico: per ottenerlo sarà necessario presentare la documentazione ufficiale che certifichi il proprio reddito, come il modello CU o la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. La domanda di esenzione andrà presentata agli uffici competenti, come l'Agenzia delle Entrate o gli uffici regionali incaricati della gestione del bollo.

Grazie a questa riforma, per la prima volta il sistema fiscale prevede una certa progressività anche nel settore della tassazione automobilistica, riconoscendo che il possesso di un'auto, spesso indispensabile per lavoro e servizi, non deve diventare un peso insostenibile per chi ha difficoltà economiche.

Vantaggi per chi sceglie veicoli elettrici o ibridi

Accanto all'esenzione per le famiglie a basso reddito, la riforma conferma anche un importante incentivo già in vigore: l'esenzione totale dal pagamento del bollo per i primi 5 anni destinata a chi opta per veicoli a basso impatto ambientale. I proprietari di auto elettriche o ibride potranno infatti beneficiare dell'esenzione totale dal bollo per un quinquennio consecutivo a partire dalla data di immatricolazione. Questa misura è stata introdotta con l'obiettivo di rendere ancora più conveniente la scelta di veicoli ecologici, abbattendo il cosiddetto "total cost of ownership" e favorendo la transizione verso una mobilità più rispettosa dell'ambiente.

Per poter usufruire di questa agevolazione, è necessario che il veicolo risulti registrato come elettrico o ibrido nelle banche dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Altri autoveicoli esentati dal pagamento del bollo

Oltre alle sopraelencate categorie, rimangono esentati dal pagamento del bollo anche tutti quei mezzi intestati ad associazioni senza finalità di lucro che operano nel terzo settore, i veicoli utilizzati per l'erogazione di servizi sociali a favore della collettività e le auto storiche che presentano interesse collezionistico, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa specifica di settore.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Sciopero generale Cgil di venerdì 12 dicembre, trasporti: cosa cambia
    Mobilità11 Dicembre 2025

    Sciopero generale Cgil di venerdì 12 dicembre, trasporti: cosa cambia

    Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo il 12 novembre 2025, con quello generale della Cgil: l'Italia si prepara a nuovi disagi.
  • Trasporto pubblico in crisi: l'Italia fanalino di coda in Europa
    Mobilità5 Dicembre 2025

    Trasporto pubblico in crisi: l'Italia fanalino di coda in Europa

    Il report di Clean Cities evidenzia un ampio divario tra il trasporto pubblico italiano ed europeo, con un utilizzo fino a sei volte inferiore.
  • Sciopero generale di venerdì 28 novembre: dai trasporti alle scuole
    Mobilità27 Novembre 2025

    Sciopero generale di venerdì 28 novembre: dai trasporti alle scuole

    Nuovo sciopero nazionale in Italia nella giornata di venerdì 28 novembre 2025: le scuole saranno chiuse?
  • Dicembre 2025 tra scioperi e disagi: tutte le date da segnare in calendario
    Mobilità27 Novembre 2025

    Dicembre 2025 tra scioperi e disagi: tutte le date da segnare in calendario

    Nuovi scioperi e disagi in arrivo nel mese di dicembre 2025: tutte le date delle proteste.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: svolta a inizio settimana! Riecco piogge e neve: la tendenza
Tendenza12 Dicembre 2025
Meteo: svolta a inizio settimana! Riecco piogge e neve: la tendenza
Nei primi giorni della settimana si profila un cambio di scenario sull'Italia dove cede l'alta pressione: ritornano dunque il maltempo e la neve.
Meteo: domenica asciutta e mite, poi si profila un cambio di scena. La tendenza dal 14 dicembre
Tendenza11 Dicembre 2025
Meteo: domenica asciutta e mite, poi si profila un cambio di scena. La tendenza dal 14 dicembre
Anticiclone protagonista per tutto il weekend, poi primi segnali di cambiamento: correnti umide in arrivo a inizio settimana.
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
Tendenza10 Dicembre 2025
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
L'alta pressione non molla la presa: tempo stabile anche nel weekend, con caldo anomalo e rischio nebbie. Qualche cambiamento in vista da lunedì.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Dicembre ore 17:58

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154