Sciopero treni 9 settembre: orari, fasce garantite e info su rimborso biglietti

E' stato indetto uno sciopero treni a livello nazionale per la giornata di venerdì 9 settembre 2022. Ecco orari e fasce garantite oltre a tutte le informazioni utili per chi deve spostarsi e raggiungere il posto di lavoro o far rientro a casa.

Sciopero nazionale 9 settembre 2022: quando si fermano i treni?

Lo sciopero treni a livello nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa avrà luogo venerdì 9 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. E' questa, pertanto, la fascia oraria dove potranno verificarsi numerosi disagi per i pendolari e per chiunque dovrà spostarsi utilizzando il trasporto su rotaia.

A incrociare le braccia saranno macchinisti e capitreno delle principali compagnie ferroviarie italiane per protestare per i problemi di sicurezza e per le aggressioni nei confronti del personale in servizio sui treni.

Il miglior consiglio per chi deve mettersi in viaggio è quello di consultare la lista dei treni garantiti sul sito web della compagnia o contattare direttamente il servizio clienti per avere maggiori informazioni in merito alla prenotazione precedentemente effettuata. Una volta giunti in stazione è poi sempre bene prestare massima attenzione alle varie segnaletiche controllando il tabellone luminoso e ascoltando gli annunci per controllare eventuali ritardi, cambi di binario o improvvise cancellazioni del viaggio.

Venerdì di sciopero: le motivazioni che spingono allo stop

Per venerdì 9 settembre è stato indetto lo sciopero nazionale di 8 ore che riguarderà:

Trenitalia

Italo

Trenord

Trenitalia Tper

SNCF Voyages Italia

Nel comunicato si legge che lo stop è stato richiesto dopo: “i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”. Le ragioni dello sciopero riguardano pertanto le tutele per i lavoratori del settore: "Non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro - aumento delle risorse a supporto del personale di front line - e neanche una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto alle proposte fatte dalle parti sociali - Daspo trasporti, revisione della normativa in essere”.

Tutti i dettagli dello sciopero treni: da Trenord a Trenitalia passando per Italo

Ecco tutti i dettagli dello sciopero dei treni del 9 settembre compagnia per compagnia. Partiamo da Trenord che ha reso noto come il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Vista la fascia oraria dello sciopero non sono interessate le fasce di garanzia. A viaggiare saranno anche i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09.01 con arrivo previsto entro le ore 10.00. Per il solo servizio aeroportuale, invece, potranno essere messi in campo autobus sostitutivi “no-stop” tra Malpensa Aeroporto e Milano Cadorna.

Trenitalia ha fatto sapere che vi potranno essere disagi nel servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ai viaggiatori sarà però possibile chiedere il rimborso integrale del biglietto entro le ore 24.00 del giorno antecedente lo sciopero oppure a partire dal giorno stesso dello sciopero. Per maggiori informazioni sulle modalità di rimborso si consiglia di recarsi in biglietteria o di controllare le news sul sito nell'apposita sezione.

Italo ha pubblicato su internet una lista dei treni garantiti.