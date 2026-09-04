Sciopero dei treni 7 e 8 settembre 2026: orari e fasce garantite

Nuovo sciopero del settore ferroviario in Italia nelle giornate del 7 e 8 settembre 2026. Ad incrociare le braccia sarà tutto il personale delle compagnie dei treni visto che si tratta di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Scopriamo le fasce orarie garantite e gli orari dello stop.

Sciopero treni a settembre in Italia il 7 e 8 settembre: chi si ferma e gli orari

Il mese di settembre entra nel vivo con i primi scioperi del personale delle ferrovie. Nelle giornate di 7 e 8 settembre 2026 è stato proclamato lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord con conseguenti possibili ritardi, modifiche e cancellazioni alla circolazione dei treni.

Lo sciopero dei treni è stato annunciato dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre con durata fino alle ore 21:00 di martedì 8 settembre per RFI e Trenitalia, mentre per Italo c'è uno stop fino alle 21:18 di martedì 8 settembre. Per ventiquattro ore di stop alla circolazione dei treni in Italia con disagi per migliaia di pendolari, lavoratori e viaggiatori che utilizzano i treni di Frecce, Intercity, treni regionali, Trenord e Italo.

Sciopero treni 7 e 8 settembre: fasce orario garantite

Durante lo sciopero nazionale dei treni e del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord nelle giornate di 7 e 8 settembre non mancheranno le fasce di orario garantite. Sul sito di Trenitalia è possibile consultare la lista di tutti i treni a media e lunga percorrenza garantiti, mentre per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Attenzione: vista l'agitazione sindacale Trenitalia ha comunicato ai passeggeri che intendono rinunciare al viaggio la possibilità di richiedere un rimborso secondo dei parametri precisi:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Trenord in occasione dello sciopero del 7 e 8 settembre 2026 invita i passeggeri a controllare l'elenco dei servizi minimi garantiti precisando che "i treni già in viaggio quando inizia lo sciopero possono arrivare a destinazione se l’arrivo è previsto entro un’ora dall’inizio dell’agitazione". Infine anche sul sito di Italo è possibile consultare in tempo reale la lista di tutti i treni garantiti.