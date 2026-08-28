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Sciopero treni 7 e 8 settembre: gli orari dello stop

Il mese di settembre 2026 prende il via con il primo sciopero dei treni previsto per il 7 e 8. Ecco orari di garanzia e dello stop.
Mobilità28 Agosto 2026 - ore 14:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Con la fine dell'estate arrivano i primi scioperi dei mezzi di trasporto. Il mese di settembre 2026 inizia con uno sciopero nazionale nel settore ferroviario annunciato tra lunedì 7 e martedì 8 settembre 2026. Ecco gli orari dello stop e di garanzia.

Sciopero treni del 7 e 8 settembre 2026: chi si ferma ed orari

Per molte persone, pendolari, lavoratori e turisti sono in arrivo due giornate difficili per lo sciopero dei treni annunciato tra lunedì 7 e martedì 8 settembre 2026. Si tratta di uno sciopero nazionale nel settore ferroviario proclamato da CUB Trasporti/SGB, Assemblea Nazionale PdM/PdB del Gruppo FS e CAT e coinvolge tutto il personale delle attività ferroviarie, compresi macchinisti e personale di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Lo stop alla circolazione dei treni regionali, Intercity ed Alta Velocità è per 24 ore, dalle ore 21.18 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21.17 di martedì 8 settembre.

Sciopero treni 7 e 8 settembre 2026: le fasce di garanzia

Attenzione: anche durante lo sciopero dei treni del 7 e 8 settembre 2026 ci saranno dei treni garantiti così come saranno garantiti i servizi minimi nelle cosiddette fasce di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. In queste fasce di garanzia sarà possibile muoversi con i treni anche se il consiglio è di verificare in tempo reale il proprio treno prima di recarsi in stazione.

Lo sciopero dei treni del 7 e 8 settembre 2026 riguarderà non solo il trasporto regionale, visto che Trenitalia ha annunciato ritardi e cancellazioni anche sui treni Intercity e Alta Velocità. Chi ha in programma di viaggiare in queste date è invitato a monitorare e controllare in tempo reale lo stato del proprio treno tramite i canali ufficiali di Trenitalia.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Agosto ore 17:19

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