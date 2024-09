Sciopero trasporti, al via un weekend nero: a rischio aerei, treni e mezzi pubblici

Dal 7 al 9 settembre treni, aerei e mezzi pubblici a rischio: arriva lo sciopero nazionale dei trasporti che rischia di creare disagi a molti passeggeri nel primo fine settimana di settembre e nella giornata di lunedì. Ecco tutti i dettagli della protesta che metterà a rischio gli spostamenti.

Sciopero trasporti: doppia protesta sabato, 7 settembre: voli a rischio per Wizz Air e Ita

La protesta inizierà domani - sabato 7 settembre - con due scioperi di 4 ore indetti da Wizz Air e Ita.

Il personale di Ita Airways potrebbe incrociare le braccia domani dalle 13 alle 17, a causa dello sciopero indetto da Fit-Cisl e Ugl. La protesta nasce come forma di contestazione all'accordo siglato dall'azienda con le organizzazioni sindacali lo scorso 4 luglio, che prevedeva un aumento della diaria e il ricorso al part-time. I dipendenti Ita chiedono la riapertura di un tavolo negoziale per affrontare temi "caldi" come il riassorbimento di 2.200 dipendenti ex Alitalia con Cigs in scadenza. Dall’azienda fanno comunque sapere con una nota che l’agitazione non dovrebbe avere impatti sull’operativo e che non si prevedono cancellazioni.

Sempre nella giornata di sabato 7 settembre previsti disagi anche per i passeggeri della compagnia aerea Wizz Air. Lo sciopero della durata di 4 ore è stato indetto da Filt-Cgil e interesserà piloti e assistenti di volo, che potrebbero astenersi dal lavoro dalle 13:00 alle 17:00. L'organizzazione sindacale con una nota fa sapere che i motivi della protesta sono da ricercare nei turni troppo pesanti e al limite della normativa vigente, con conseguenti innalzamenti della fatica operazionale. Da Wizz Air non arrivano informazioni sul numero di voli che saranno cancellati, anche se la compagnia aerea ha fatto sapere che intende ridurre al minimo l'impatto dell'agitazione sui passeggeri e che verranno assicurati i voli garantiti previsti dalla legge in caso di sciopero.

Domenica 8 settembre si fermano i ferrovieri

I possibili disagi per i passeggeri proseguiranno anche nella giornata di domenica 8 settembre, quando a incrociare le braccia potrebbero essere i ferrovieri. Lo sciopero di 23 ore , a partire dalle ore 3:00 di domenica 8 fino alle ore 2:00 di lunedì 9 settembre, interesserà gli addetti alla circolazione ferroviaria.

Una nota di Trenitalia fa sapere che lo sciopero "potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia". Ritardi e cancellazioni potranno verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti, e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita quindi tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e - laddove sia possibile - riprogrammare il viaggio.

Lunedì 9 settembre trasporto pubblico locale a rischio

L'ultima tranche di scioperi riguarderà lunedì 9 settembre il trasporto pubblico locale. Lo sciopero di 8 ore indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna è stato proclamato per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto a fine 2023. I dipendenti chiedono un adeguamento salariale, che permetta di contrastare la perdita del potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma anche condizioni di lavoro più sicure. La protesta si articolerà in orari diversi a livello territoriale.

A Milano lo sciopero Atm potrebbe avere ripercussioni sulle linee a partire dalle ore 18:00 fino al termine del servizio.

Lo sciopero a Roma riguarderà il personale Atac e le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, e potrebbe portare alla cancellazione di corse dalle 8:30 alle 16:30.

Lo sciopero a Firenze riguarderà bus e tramvia, con trasporti a rischio dalle 14:30 alle 22:30.

A Napoli saranno invece a rischio gli spostamenti dalle ore 9:00 alle 17:00. Per quanto riguarda le linee di superficie (bus, tram e filobus) le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Il servizio Tper segnala che - in occasione dello sciopero nazionale - non saranno garantiti i servizi automobilistici e filoviari a Bologna e Ferrara dalle 8:30 alle 16:30.

Il Gruppo Torinese Trasporti informa invece la cittadinanza del capoluogo piemontese che il personale GTT non aderirà allo sciopero nazionale del 9 settembre, pertanto a Torino i trasporti non subiranno disagi.