Sciopero trasporti a Napoli il 9 febbraio: chi si ferma e perché

È stato annunciato per domenica 9 febbraio 2025 un nuovo sciopero dei trasporti dei mezzi pubblici che coinvolge la città di Napoli. La protesta è stata proclamata dall'Organizzazione Sindacale Usb.

Sciopero 9 febbraio 2025 a Napoli: chi si ferma e durata dello stop

La Anm, azienda pubblica controllata dalla municipalizzata Napoli Holding che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana, ha comunicato gli orari dello sciopero dei trasporti dei mezzi pubblici proclamato dall'Organizzazione Sindacale Usb in data domenica 9 febbraio 2025.

Stop alla circolazione di tram, bus e filobus della durata di 4 ore per lo sciopero dei lavoratori Anm che incroceranno le braccia dalle ore 12.45 fino alle 16.45. L'interruzione del servizio, è stato comunicato, sarà gestito nel rispetto delle fasce di garanzia: le ultime partenze sono previste 30 minuti prima e dopo l'inizio dello sciopero. Sono ugualmente previste delle corse dei mezzi pubblici dell'Anm a Napoli per offrire e garantire il servizio a cittadini, turisti e pendolari. Al momento le informazioni condivise dall'Anm sono le seguenti:

Funicolari Mergellina, Centrale, Chiaia e Montesanto: ultima corsa del mattino garantita alle ore 12.30. Il servizio riprende con la prima corsa delle ore 17.00.

Sciopero 9 febbraio 2025 a Napoli: i motivi della protesta

Lo sciopero indetto dall'Usb (Unione Sindacale di Base) nella giornata di domenica 9 febbraio 2025 è stato proclamato con delle motivazioni precise. L'associazione sindacale ha comunicato in una nota diffusa ai media i motivi della protesta: "contro il rifiuto di Anm di fornire il presenziamento di guardie giurate o il doppio agente, in tutte le stazioni, spesso teatro di atti vandalici e violenza generalizzata ad opera di balordi, con particolare riguardo alle giornate di prolungamento". Non solo: "contro la manifesta fermezza aziendale di non voler riconoscere in busta paga il 100% dei prossimi rinnovi economici previsti dal Ccnl al personale Operatore di Esercizio idoneo e riqualificato in altre mansioni con parametro più basso".