Sciopero trasporti, 6 maggio 2024: gli orari dello stop e le fasce garantite

Ancora sciopero trasporti. Dopo lo stop del 4 e 5 maggio dei treni si prospetta un nuovo stop per la giornata di lunedì 6 maggio per il trasporto locale. Insomma disagi in vista per chi si deve spostare nel weekend e nel primo giorno lavorativo settimanale sia per i vacanzieri in rientro che per i per lavoratori e gli studenti. A fermarsi nel fine settimana saranno i dipendenti di Trenord e Trenitalia. Il lunedì, invece, lo sciopero dei trasporti riguarderà i mezzi pubblici locali. Ecco tutte le ultime news utili sugli orari e le fasce garantite.

Sciopero trasporto pubblico locale 6 maggio 2024: le motivazioni

Lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto per lunedì 6 maggio 2024 è stato organizzato da CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, Sgb, AL COBAS e USB Lavoro Privato per una protesta contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e la richiesta di aumenti salariali e di un salario minimo oltre che per l’adeguamento delle tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la contrarietà alla privatizzazione del servizio Tpl.

La durata dello stop? Ben 24 ore. Ci sono però, soprattutto per lavoratori e studenti, fasce orarie garantite in cui ci si potrà spostare da casa al lavoro e viceversa o si potrà essere sicuri di poter raggiungere i luoghi di studio. Ecco l'elenco città per città.

Sciopero 6 maggio a Roma: le fasce garantite

Lo sciopero del 6 maggio prevede che a Roma si fermino: bus, filobus, tram, metropolitane e la Termini-Centocelle. Sono coinvolte dallo sciopero le reti Atac, Roma Tpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. In tutto il Lazio si potranno registrare disagi anche sulle linee bus e sui collegamenti ferroviari Cotral.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore prevede che siano comunque garantite le corse fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Occorre sottolineare però che nella notte tra il 5 e 6 maggio non sarà garantito il servizio dei bus notturni, mentre sarà in funzione quel gruppo di linee diurne che proseguono il loro servizio anche dopo la mezzanotte.

Sciopero a Milano: gli orari e i mezzi che si fermano

Nel capoluogo meneghino lo sciopero riguarderà in particolare le linee Atm, ovvero: metropolitana, tram, autobus e, fuori città, la funicolare Como – Brunate. Nella città di Milano il servizio sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 mentre la funicolare Como-Brunate lavorerà fino alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Sciopero 6 Maggio a Firenze e Bologna

Per quanto riguarda Autolinee Toscane, le fasce orarie in cui è garantito il servizio in tutta la regione sono tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Il personale impiegatizio e gli operai si fermeranno per l'intero turno di lavoro.

A Firenze, il servizio della tramvia sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. Tuttavia, considerando la presenza limitata dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero nel sistema di gestione (Gest), è probabile che il servizio sia abbastanza regolare anche durante le altre fasce orarie. La percentuale di adesione ai precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali, secondo fonti aziendali, sarebbe stata del 10% nel settore del movimento.

A Bologna il 6 maggio si ferma il personale viaggiante Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere), anche in questo caso per 24 ore.

Sciopero a Napoli del 6 maggio

Anm comunica che a Napoli lunedì 6 maggio l'organizzazione sindacale USB parteciperà allo sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto pubblico. Lo sciopero sarà attivo dalle ore 3.01 del 6 maggio fino alle ore 3.00 del 7 maggio. Eventuali interruzioni del servizio verranno gestite nel rispetto delle fasce di garanzia secondo le seguenti modalità. Tram, bus, filobus: il servizio sarà garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le ultime partenze avverranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la sua conclusione.

Funicolari: l'ultima corsa del mattino da Mergellina, Centrale e Montesanto sarà garantita alle ore 9.20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana alle ore 17.00. L'ultima corsa serale sarà alle ore 19.50. L'impianto di Chiaia sarà chiuso. Sarà attivo un servizio navetta NC (seguiranno fasce di garanzia bus).

Metro, Linea 1: la prima corsa mattutina da Piscinola partirà alle ore 6.30 e da Garibaldi alle ore 7.10. In caso di adesione, l'ultima corsa del mattino da Piscinola sarà alle ore 9.12 e da Garibaldi alle ore 9.07. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17.00 e da Garibaldi alle ore 17.40. L'ultima corsa serale sarà garantita da Piscinola alle ore 19.33 e da Garibaldi alle ore 19.28.