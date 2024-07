Sciopero trasporti, 18 luglio: gli orari dello stop nelle principali città

Sciopero dei trasporti il 18 luglio 2024 in Italia. E' stato confermato lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale in diverse città italiane della durata di 4 ore. Ecco gli orari garantiti e chi ha aderito allo sciopero.

Stop al trasporto pubblico locale: i motivi dello sciopero del 18 luglio 2024

"Confermato giovedì 18 luglio lo sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale, organizzato nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale". Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna con una nota diramata alla stampa ha ribadito lo sciopero del trasporto pubblico locale per la giornata di giovedì 18 luglio "per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori". Cgil nella nota ha anche sottolineato come la protesta "sia stata organizzata nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale".

Stop a tutti i mezzi di trasporto, dai tram al bus fino alle metro nelle più importanti città italiane da Milano a Roma fino a Napoli. Non solo, stop anche alla circolazione dei treni di Trenord in Lombardia. Lo sciopero del 18 luglio ha una durata di circa 4 ore garantendo ai pendolari e ai cittadini le fasce di garanzia trattandosi di un giorno feriale.

Sciopero 18 luglio 2024 a Milano: gli orari e fasce garantite

Lo sciopero del trasporto pubblico locale di giovedì 18 luglio arriva anche a Milano dove sono a rischio bus, metro, tram e i treni di Trenord. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, in una nota diffusa alla stampa ha sottolineato: "lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 12.45". A rischio anche il funzionamento della funicolare Como-Brunate come precisato: "lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 10 alle 14".

Non solo, a Milano stop anche ai treni di Trenord: "Dalle ore 9 alle ore 13 di giovedì 18 luglio, a causa di uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord, il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee". La protesta potrebbe coinvolgere anche i treni che circolano su rete Ferrovienord come precisato nella nota: "Le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna - da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno - e la Brescia-Iseo-Edolo".

Sciopero 18 luglio 2024 a Roma: gli orari dello stop

Anche a Roma scatta lo sciopero dei mezzi pubblici nella giornata di giovedì 18 luglio 2024. Atac in una nota ha chiarito: "Tutti i servizi tranviari, automobilistici, metro ferroviari urbani ed extraurbani resteranno quindi fermi per quattro ore. La fascia è quella che va dalle 8.30 alle 12.30". La protesta proclamata da Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna coinvolgerà anche i lavoratori dei servizi interni, gli ausiliari del traffico, gli addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie. Non hanno aderito allo sciopero: addetti alla sicurezza, portieri, guardiani, addetti ai centralini telefonici, servizi di sicurezza, ingegneri centrali, i capi movimento centrali, i capi tecnici centrali.

Sciopero 18 luglio 2024 a Napoli: gli orari dello stop

Lo sciopero del trasporto pubblico locale del 18 luglio 2024 coinvolge anche la città di Napoli con l'adesione delle organizzazioni sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna alla protesta nazionale. Lo stop ai mezzi di trasporto pubblico locale è stato indetto per 4 ore dalle 11.30 alle 15.30.