Sciopero trasporti 13 dicembre 2024: chi si ferma e quando? Coinvolti anche di altri settori e ci sono altre proteste in arrivo

Il 2024 è un anno di scioperi, con un calendario fitto soprattutto nel finire dell'annata, segnato da tanti giorni di blocco totale dei mezzi pubblici e non solo. Ci sono in arrivo due nuove date calde per i pendolari: quella del 13 dicembre quando a fermarsi saranno i treni e i trasporti locali e quella del 15 dicembre quando ad essere interessati dallo sciopero saranno gli aerei.

Per il mese di dicembre sono previste ben 15 mobilitazioni con conseguenti disagi e blocchi per mezzi pubblici locali e nazionali, soprattutto per treni e aerei, ma anche sanità, scuola e giustizia. Vediamo nel dettaglio lo sciopero dei trasporti del 13 dicembre 2024.

Sciopero nazionale dei trasporti del 13 dicembre

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato un calendario degli scioperi previsti per tutto il mese di dicembre. In particolare, per la giornata del 13 dicembre 2024 ad essere interessati dalle mobilitazioni saranno in particolar modo i trasporti ferroviari nazionali oltre a quelli locali. Ecco nel dettaglio chi si ferma per 24 ore nella giornata del 13 dicembre.

Scioperi e mobilitazioni nel dettaglio

Ad essere interessati dai disagi per lo sciopero del 13 dicembre 2024, saranno i trasporti ferroviari, in particolar modo dalle 21 di giovedì 12 dicembre alle 20.59 di venerdì 13 dicembre 2024. Disagi si avranno anche nel trasporto pubblico locale, sempre per 24 ore e con diverse modalità territoriali. I taxi sciopereranno dalle 00.01 alle 23.59 come anche e i lavoratori del trasporto marittimo. A Milano e in Lombardia a scioperare saranno i lavoratori di Trenord e i dipendenti dell' Atm.

Scioperi in altri settori

Lo sciopero generale di 24 ore è stato proclamato da Usb nella giornata del 13 dicembre (con l'eccezione dei vigili del fuoco che si fermeranno per 4 ore dalle 9 alle 13). Lo sciopero non interesserà anche i lavoratori del trasporto aereo, incluso il personale Techno Sky, il personale delle scuole di primo e secondo grado di Trento, Co.e.si e Asif di Pergine Valsugana in Trentino. A scioperare per 24 ore, dalle 7 del venerdì alle 6.59 di sabato 14 dicembre, saranno anche i lavoratori della vigilanza privata Securpol presso l'azienda Asl Napoli 1.

In Campania sono previsti scioperi anche nel settore giustizia, per l'Ordine degli avvocati di Benevento, Napoli, Nola, Avellino e il Consiglio Ordine degli avvocati di Torre Annunziata. Sciopero di 24 ore del personale educativo assunto da Asp S.p.a e operante negli asili nido comunali di Ciampino (Roma).

Sciopero aerei 15 dicembre

Domenica 15 dicembre lo sciopero interesserà gli aerei: Filt Cgil e Ultrasporti si fermeranno per 24 ore, compresi i lavoratori Techno Sky. Dalle 13 alle 17, a fermarsi saranno i lavoratori Assohandlers su tutto il territorio nazionale. Quattro ore di sciopero, sempre nel settore aereo, sono state indette dalle 13 alle 17, dai lavoratori Enav degli scali di Milano Malpensa e Linate, oltre che dei lavoratori Aviation Service dello scalo di Catania.