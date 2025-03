Sciopero trasporti, 1 aprile 2025: stop di 24 ore

Annunciato per l'1 aprile 2025 un nuovo sciopero dei trasporti pubblici della durata di 24 ore. A proclamarlo sono stati i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Ecco tutto quello che sappiamo e i motivi della protesta.

Sciopero 1 aprile 2025 dei trasporti pubblici: stop per 24 ore

È stato proclamato per martedì 1 aprile 2025 uno sciopero dei mezzi pubblici da parte dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna che, in una nota diffusa e condivisa ai media, hanno comunicato i motivi della protesta: "Abbiamo proclamato una nuova azione di sciopero di 24 ore per martedì 1 aprile dopo che la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si è conclusa con esito negativo in sede ministeriale senza le risposte che attendevamo".

Sciopero 1 aprile 2025: i motivi della protesta

Tra i motivi della protesta proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il 1 aprile 2025 c'è dunque il rinnovo del contratto nazionale per lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale.