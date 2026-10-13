Sciopero scuola 16 ottobre 2026: lezioni a rischio in tutta Italia

Nuovo sciopero nazionale della scuola venerdì 16 ottobre 2026. La mobilitazione interesserà per l’intera giornata il personale scolastico e potrebbe avere conseguenze sul regolare svolgimento delle lezioni negli istituti di tutta Italia. Lo sciopero nazionale è stato proclamato dal SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente e riguarda personale docente, dirigente e ATA, sia a tempo determinato sia indeterminato.

Nella stessa giornata è prevista anche una seconda mobilitazione indetta da USB Pubblico Impiego Scuola, ma esclusivamente per gli istituti della provincia di Livorno.

Sciopero scuola venerdì 16 ottobre: chi si ferma

Lo sciopero proclamato dal SISA avrà carattere nazionale e durerà per tutta la giornata di venerdì 16 ottobre.

Potranno aderire:

docenti;

personale ATA;

dirigenti scolastici;

personale a tempo determinato e indeterminato.

La protesta riguarda quindi il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca su tutto il territorio nazionale. Questo significa che potranno verificarsi disagi dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti secondari, anche se gli effetti effettivi dipenderanno dall’adesione del personale nei singoli istituti.

Le scuole saranno chiuse il 16 ottobre?

No. È importante chiarire che lo sciopero non comporta automaticamente la chiusura di tutte le scuole italiane.

In alcuni istituti le lezioni potrebbero svolgersi regolarmente, mentre in altri potrebbero verificarsi riduzioni dell’orario, ingressi posticipati, uscite anticipate o sospensione di alcune attività.

Le scuole stanno comunicando alle famiglie che non sempre è possibile prevedere in anticipo il livello di adesione e, di conseguenza, garantire il normale svolgimento delle lezioni.

Per studenti e genitori sarà quindi fondamentale controllare le comunicazioni diffuse dal proprio istituto attraverso registro elettronico, sito web o circolari scolastiche.

Perché si sciopera il 16 ottobre 2026

Le rivendicazioni avanzate dal SISA riguardano diversi aspetti dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro nella scuola.

Tra le principali richieste figurano assunzioni per i posti vacanti, interventi sulle retribuzioni per recuperare la perdita di potere d’acquisto e una revisione dell’organizzazione delle carriere del personale scolastico.

Il sindacato chiede in particolare aumenti salariali legati all’inflazione, la creazione di un ruolo unico docente con uguale orario e salario nei diversi gradi scolastici e nuove assunzioni di personale docente e ATA.

Tra le richieste compare anche la modifica del sistema di selezione dei dirigenti scolastici, con l’abolizione dell’attuale concorso e l’introduzione di un modello elettivo interno agli istituti.

Aumenti di stipendio tra le richieste

Uno dei punti centrali della piattaforma sindacale riguarda gli stipendi. Il SISA chiede il recupero della perdita di potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni attraverso aumenti delle retribuzioni, indicando come obiettivo un incremento netto di almeno il 20%.

Le rivendicazioni comprendono inoltre una riduzione dei costi dei percorsi universitari TFA e interventi sulle modalità di accesso alla pensione per alcune categorie di personale.

Sciopero anche a Livorno con USB

Il 16 ottobre avrà una situazione particolare la provincia di Livorno. Oltre allo sciopero nazionale SISA, l’USB P.I. Scuola ha proclamato una mobilitazione per l’intera giornata che riguarda il personale docente, educativo, ATA e dirigente, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole della provincia. Nell’area livornese potrebbero quindi verificarsi disagi più diffusi rispetto ad altre zone, sempre in funzione dell’effettiva partecipazione dei lavoratori.

Cosa devono fare genitori e studenti

Nei giorni precedenti allo sciopero gli istituti stanno pubblicando le proprie comunicazioni alle famiglie. In diversi casi viene specificato che non è possibile fare previsioni certe sull’adesione e quindi sul numero di classi che potranno svolgere regolarmente le lezioni.

Alcune scuole invitano esplicitamente i genitori, la mattina del 16 ottobre, a verificare che siano garantite la presenza dei docenti e la vigilanza prima di lasciare i figli all’interno dell’istituto. La situazione potrà quindi cambiare anche tra scuole della stessa città.

Quanto dura lo sciopero scuola del 16 ottobre

La mobilitazione è prevista per l’intera giornata di venerdì 16 ottobre 2026. Non si tratta quindi di uno sciopero limitato alle prime o alle ultime ore di lezione. Gli eventuali cambiamenti agli orari dipenderanno dalle decisioni organizzative assunte dai singoli istituti sulla base del personale effettivamente presente.

Sciopero scuola 16 ottobre 2026: lezioni a rischio in tutta Italia

Il quadro è quindi chiaro: venerdì 16 ottobre è previsto uno sciopero nazionale della scuola, con possibili conseguenze sulle lezioni in tutto il Paese.

Questo, però, non significa che tutte le scuole resteranno chiuse. L’effettivo impatto della protesta potrà essere conosciuto soltanto sulla base dell’adesione del personale e delle comunicazioni diffuse dai singoli istituti nelle ore precedenti alla mobilitazione.