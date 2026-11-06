Sapori d'autunno: sagre da visitare in Italia in questo weekend

Il primo fine settimana di novembre porta con sé numerosi appuntamenti dedicati alla buona cucina e alle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, diverse località italiane si preparano ad accogliere visitatori e appassionati con feste popolari, degustazioni e iniziative legate alle specialità del territorio.

Sarà un’occasione per riscoprire antiche usanze, piatti tramandati di generazione in generazione e ingredienti tipici della stagione autunnale. Dal Nord al Sud, il calendario propone eventi in Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania. Protagonisti delle manifestazioni saranno alcuni dei prodotti più rappresentativi della tradizione italiana, dal tartufo alle castagne, passando per il vino novello e l’olio di nuova produzione.

Sapori d'autunno, sagre da visitare al Nord Italia nel weekend

Il weekend dal 6 all’8 novembre offre numerose occasioni per organizzare una gita nel Nord Italia all’insegna della gastronomia, delle tradizioni popolari e dei prodotti tipici locali. In Veneto, a Isola della Scala, torna la Fiera del Bollito con la Pearà, in programma fino al 22 novembre per tre fine settimana consecutivi. I visitatori potranno assaporare il tradizionale bollito accompagnato dalla caratteristica salsa veronese a base di pane, brodo, midollo e pepe, insieme a risotti, tortelli di zucca, trippa e altre specialità regionali.

In Piemonte, il borgo di Cella Monte, in provincia di Alessandria, ospita invece la Sagra del Tartufo Bianco della Valle Ghenza, tre giornate dedicate al prezioso prodotto del territorio, con degustazioni, mercatini, incontri, passeggiate ed escursioni alla scoperta delle cantine sotterranee.

Spostandosi in Lombardia, Cremona celebra uno dei suoi dolci più conosciuti con la Festa del Torrone, dal 7 al 22 novembre, animando le strade del centro con assaggi, spettacoli, iniziative per famiglie e laboratori dedicati alla preparazione di questa specialità.

Sempre in Lombardia, Monasterolo del Castello, sulle sponde del lago d’Endine, propone dal 6 all’8 novembre la Sagra del Bollito Misto, dove sarà possibile gustare piatti della cucina bergamasca, partecipare a serate musicali e assistere a dimostrazioni legate alle attività agricole e alla vita contadina. In Liguria, infine, Imperia ospita Olioliva, manifestazione che celebra l’olio extravergine appena prodotto e le eccellenze gastronomiche regionali.

Le sagre da visitare al Sud Italia

Il calendario delle sagre del primo fine settimana di novembre prosegue con numerosi appuntamenti tra Toscana, Abruzzo, Lazio e Campania, dove i prodotti autunnali diventano protagonisti di feste e manifestazioni popolari. A Civitella Marittima, in provincia di Grosseto, dal 6 all’8 novembre si svolge la Festa del Buco Unto, dedicata all’arrivo dell’olio appena franto e del vino novello, con stand gastronomici, visite al frantoio, musica e mercatini artigianali.

In provincia di Siena, San Giovanni d’Asso ospita invece la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, in programma il 7 e 8 novembre e nuovamente il fine settimana successivo. L’evento propone degustazioni, prodotti locali, abbinamenti con i vini del territorio, escursioni nelle tartufaie e un viaggio suggestivo a bordo del treno storico a vapore.

In Abruzzo, il borgo di Miglianico, nel Chietino, festeggia dal 6 all’8 novembre il vino novello e le castagne, con specialità tradizionali, bancarelle e una grande arrostita collettiva di oltre 30 chili di castagne.

Nel Viterbese, Vignanello celebra per due weekend consecutivi, dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre, la Festa dell’Olio e del Vino Novello, con assaggi, piatti tipici, rievocazioni storiche e visite guidate al Castello Ruspoli, agli uliveti e agli antichi percorsi sotterranei del paese.

Scendendo in Campania, a Novi Velia, nel cuore del Cilento, torna dal 6 all’8 novembre ‘A Mburnata, una manifestazione che valorizza la cucina contadina attraverso preparazioni cotte nel forno a legna. Tra le pietanze da provare figurano pizza cilentana, castagne, polenta e piatti rustici a base di verdure e patate.