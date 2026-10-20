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Halloween 2026, quanto spendono gli italiani e quanto costa festeggiare

Quanto spenderanno quest'anno le famiglie italiane per "dolcetto o scherzetto?". Stime costi Halloween 2026.
Calendario20 Ottobre 2026 - ore 12:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Halloween, da anni, è diventato un evento con un giro d’affari paragonabile (se non addirittura superiore) a quello di Carnevale, anche nel nostro Paese. Ma quanto spenderanno quest'anno gli italiani per celebrare questa ricorrenza, e quali saranno i gadget che assorbiranno la fetta maggiore della spesa?

Halloween 2026: quanto peserà nelle tasche degli italiani?

Tra zucche intagliate sui balconi, secchi di caramelle all’ingresso e travestimenti sempre più creativi, Halloween in Italia non è più solo una semplice curiosità d’importazione, ma un appuntamento consolidato, capace di generare negli ultimi anni tra 192 e oltre 300 milioni di euro solo in prodotti a tema, secondo le rilevazioni di Confesercenti. Una cifra che cresce ulteriormente se si considera l’indotto di locali, eventi e turismo.

Sarà così anche per l'edizione 2026? Quest'anno l'evento arriva in un periodo tutt’altro che facile per i bilanci familiari. La notte delle streghe cade sabato 31 ottobre, in un momento in cui l’inflazione è ai livelli più alti dal 2023: a settembre è salita al 4,2% (dal 3,3% di agosto), spinta dai beni energetici in aumento del 22,6%, come confermato dall’Istat. Nel frattempo, il clima di fiducia dei consumatori è sceso da 94,5 a 91,2.

Halloween, il giro d'affari per la notte delle streghe

Nel 2022, il sondaggio Confesercenti-SWG ha stimato un giro d’affari di 192 milioni di euro, circa l’8% in più rispetto al 2021, ma ancora 60 milioni sotto i livelli del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia Covid. La spesa media era di 25 euro a persona, con punte di circa 30 euro per le famiglie con figli piccoli.

Dal 2023 (anno in cui la rilevazione è passata a Confesercenti-Ipsos) i numeri crescono: oltre 200 milioni nel 2023, circa 300 milioni nel 2024, con il 64% delle famiglie coinvolte (contro il 60% dell’anno precedente).

Nel 2025 la partecipazione cala leggermente al 61% degli italiani, ma il giro d’affari del canale retail rimane stabile intorno ai 300 milioni di euro, cui si aggiungono 250 milioni spesi nei pubblici esercizi come bar, pub, pizzerie e discoteche.

Nei parchi divertimento invece, le aperture straordinarie e le attrazioni a tema hanno fatto registrare circa 55 milioni di incassi. Ci sono poi le strutture ricettive, che registrano grandi incrementi nelle presenze in questo periodo dell'anno.

Quanto costa Halloween alle famiglie italiane?

Per fare una stima della spesa media delle famiglie italiane per "festeggiare" la notte delle streghe possiamo basarci sul sondaggio Ipsos per Confesercenti del 2023, che indica un costo medio di 66,7 euro per nucleo familiare.

Occorre anche precisare che la spesa media non è uguale lungo tutto lo Stivale, e che si tende a spendere qualcosina in più al Nord Ovest (73,7 euro) rispetto alle Isole (62 euro).

Halloween, costi per una notte "dolcetto o scherzetto"

Quali sono le voci di spesa che incidono maggiormente nella notte delle streghe? I costi vanno dai pochi euro di un sacchetto di caramelle da tenere a portata di mano per i bambini che si presenteranno alla porta "armati" della celebre frase "dolcetto o scherzetto?" alle diverse centinaia di euro necessarie per organizzare una festa a tema.

Tra le spese da mettere in conto poi, troviamo una grande zucca da vuotare e decorare (circa 7 euro), un costume da bambino (60 euro circa), e il kit base per il trucco di Halloween (12/13 euro).

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Ultimo aggiornamento Martedì 20 Ottobre ore 17:40

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