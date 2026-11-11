San Martino, perché si accendono le lanterne? Origini della tradizione e lavoretti per bambini

Le lanterne di San Martino rappresentano una delle tradizioni italiane più antiche: per scoprire quando nascono occorre fare un viaggio indietro nel tempo. Nel corso degli anni questa celebrazione è diventata anche un'occasione perfetta per dedicarsi con i più piccoli alla realizzazione di questi "oggetti simbolo".

San Martino, l'11 novembre si celebra il passaggio verso la stagione fredda

L’11 novembre di ogni anno si celebra, come oggi, San Martino, una ricorrenza che nel nostro Paese assume il profumo di castagne e vino novello, accompagnati da tanti rituali della tradizione contadina. Ma mentre da noi sono soprattutto i profumi e i sapori a rendere questa giornata un po' speciale, in altre parti del mondo questa è l'occasione perfetta per illuminare a festa le strade.

Centinaia di lanterne colorate, perlopiù realizzate dai bambini, illuminano i percorsi simboleggiando il passaggio verso la stagione più fredda. Perché, se da un lato in questo periodo si celebra l'imminente arrivo del gelo, dall'altro si vuole omaggiare i gesti di solidarietà e condivisione capaci di fare la differenza.

La leggenda di San Martino (e quel piccolo gesto celebrato ancora oggi)

Prima di essere nominato vescovo di Tours, Martino era un giovane soldato dell’esercito romano. Secondo la leggenda un giorno, mentre era nei pressi della città francese di Amiens, incontrò un mendicante infreddolito, che aveva indosso solo pochi stracci.

Il soldato non aveva niente da offrirgli, così prese il suo mantello e, con la spada, ne fece due parti uguali e ne diede una all'uomo affinché potesse scaldarsi. Subito dopo quel gesto, il cielo si rasserenò e il sole fece capolino, rendendo l'aria piacevolmente tiepida. Ecco perché, ancora oggi, il periodo che porta nel cuore dell'autunno temperature miti, viene identificato come "l'estate di San Martino".

Quella stessa notte Martino sognò Gesù avvolto in quella metà del mantello che aveva donato al povero. Ciò contribuì ad avvicinarlo alla fede religiosa e, abbandonata la carriera militare decise di abbracciare la Chiesa. Per il resto della sua vita si dedicò ai poveri e ai bisognosi e nel 371 d.C. divenne vescovo di Tours, in Francia.

Morì l’8 novembre del 397, e la sua festa ricorre l’11 novembre, giorno in cui furono celebrati i funerali.

Perché si accendono le lanterne di San Martino?

Sebbene nel nostro Paese l'usanza di accendere le lanterne per San Martino sia meno diffusa, in molti Paesi dell’Europa centrale e settentrionale rappresenta invece il simbolo tipico di questa giornata.

Dopo il tramonto sono molte le città in cui le famiglie si ritrovano per delle passeggiate serali durante le quali i bambini tengono in mano delle lanterne accese. Questa usanza è legata al funerale del santo durante il quale, secondo la leggenda, una folla di fedeli avrebbe seguito il feretro portando delle luci.

Sebbene si tratti di una leggenda, il significato simbolico delle lanterne è molto forte: piccole luci capaci di illuminare il buio, proprio come il gesto di generosità di Martino nei confronti del povero mendicante.

Come realizzare le lanterne di San Martino fai da te

Molto spesso si provvede a realizzare questi piccoli oggetti in casa, usando materiali di recupero, cartoncino e carta colorata. Per decorarle vengono utilizzate spesso le foglie autunnali (quelle che nei boschi ci regalano le suggestive emozioni del foliage). Dopo averle pressate vengono fissate su dei fogli di carta oleata con il ferro da stiro e poi attaccate alla base, costituita da un contenitore cilindrico, con l'aiuto di un po' di colla calda.

In alternativa anche un vecchio barattolo di vetro può trasformarsi in una graziosa lanterna per la processione di San Martino. In questo caso è sufficiente incollare dei pezzetti di carta velina colorata sul contenitore con la colla passando un’altra mano di colla sulla carta velina e, una volta asciugato il tutto, infilare delle perline di legno colorate in un filo di ferro sottile che servirà da manico.

Un'idea decisamente carina per la festa di San Martino sono le lanterne in feltro. Dopo aver tagliato 12 rettangoli di feltro delle dimensioni preferite, è necessario piegare ogni pezzo a metà e stirare leggermente per ottenere una dolce piega. A quel punto con le forbici occorre eseguire una serie di tagli lungo il bordo piegato, facendo attenzione a non tagliare troppo vicino ai bordi inferiori del rettangolo. Tagliare poi altre 12 strisce di feltro per realizzare i manici delle lanterne.