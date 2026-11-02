Natale in anticipo a novembre: mercatini, borghi e appuntamenti da non perdere in ogni regione

Il Natale 2026 è ancora lontano, ma l’atmosfera delle festività comincia già a farsi sentire in numerose città, dove prendono lentamente forma decorazioni luminose, allestimenti suggestivi e proposte dedicate allo shopping. Anche quest’anno cresce la tendenza ad anticipare i preparativi natalizi, con tante persone pronte a immergersi nello spirito delle feste già dai primi giorni di novembre.

Una consuetudine ormai consolidata che coinvolge sia i cittadini sia le attività commerciali, sempre più orientate a proporre iniziative a tema con largo anticipo. Di conseguenza, anche il calendario degli appuntamenti si arricchisce di manifestazioni pensate per grandi e piccoli. Mercatini caratteristici, villaggi natalizi, spettacoli e attrazioni speciali inizieranno ad animare diverse località già nel corso del mese.

Natale in anticipo a novembre: mercatini e appuntamenti nel Lazio e in Lombardia

Il mese di novembre porterà in Lombardia e nel Lazio i primi appuntamenti dedicati al Natale 2026, con numerose iniziative pensate per immergere grandi e piccoli nell’atmosfera delle festività. In Lombardia si partirà il 5 novembre a Rho, presso Fiera Milano, con Artigiano in Fiera, manifestazione ricca di creazioni artigianali, oggetti originali e specialità gastronomiche provenienti da diverse tradizioni.

A Milano, dal 20 novembre, i Giardini Indro Montanelli ospiteranno il Villaggio delle Meraviglie, con piste per pattinare sul ghiaccio, spazi dedicati a Babbo Natale e bancarelle di prodotti artigianali. Dal 27 novembre Palazzo Lombardia si trasformerà in uno scenario natalizio grazie a Nativitas – Christmas Winter Garden, caratterizzato da installazioni luminose e decorazioni spettacolari. Anche Mantova si preparerà alle feste con l'apertura dei tradizionali mercatini il 7 novembre, mentre sul Lago d’Iseo, dal 29 novembre, Sarnico proporrà Magic Christmas tra addobbi e attrazioni a tema.

Nel Lazio le iniziative cominceranno già dai primi giorni del mese, coinvolgendo Roma e numerosi centri della regione. Nella Capitale, il 7 novembre, Cinecittà World inaugurerà il suo programma natalizio con scenografie suggestive, la Christmas Street e gli ambienti dedicati a Babbo Natale e ai suoi aiutanti.

Dal 15 novembre, durante i fine settimana, il Castello di Lunghezza ospiterà il Fantastico Castello di Babbo Natale, con spettacoli, decorazioni e atmosfere da fiaba. Il 27 novembre torneranno i mercatini natalizi dell’EUR, mentre il 28 novembre Roma accoglierà Sparkle 2026, appuntamento dedicato alle eccellenze italiane delle bollicine. Dal 21 novembre, nel centro storico di Colonna, prenderà il via Cantine di Natale, un percorso tra vicoli, cantine e stand di artigiani locali.

Gli eventi in Trentino Alto Adige e Veneto

Il Trentino Alto Adige si prepara ad accogliere il Natale con un ricco programma di iniziative che prenderanno il via già nel mese di novembre, tra mercatini caratteristici, installazioni luminose e ambientazioni suggestive. A Merano, il 26 novembre, in piazza Terme saranno inaugurate le Kugln Gourmet, sei grandi sfere decorate dove sarà possibile trovare riparo e gustare specialità durante la visita ai mercatini.

Dal 27 novembre Lana ospiterà Polvere di Stelle, un appuntamento che unirà prodotti artigianali, gastronomia locale e intrattenimento musicale. Il giorno successivo anche la Val Gardena entrerà nel clima delle feste, trasformandosi in una vera destinazione natalizia tra le montagne. A Ortisei saranno allestite casette in legno e presepi realizzati a mano, mentre Selva proporrà Mountain Christmas, un suggestivo percorso luminoso di circa 350 metri arricchito da caratteristiche cabine in legno sospese.

Anche il Veneto si prepara a vivere in anticipo la magia delle festività con numerosi appuntamenti distribuiti sul territorio. Il 6 novembre a Bussolengo aprirà il grande Villaggio di Natale Flover, con decorazioni, negozi a tema, mercatini, la dimora di Babbo Natale e l'area dedicata alle attrazioni invernali Winter Wonderland. Ad Asiago, durante tutti i fine settimana di novembre, i Giardini di Natale accoglieranno visitatori tra bancarelle, casette in legno, specialità dolciarie e bevande calde.

Dal 14 novembre Verona ospiterà inoltre la mostra internazionale Presepi dal mondo, mentre nel Parco della Birreria Pedavena, ai piedi delle Dolomiti, ogni domenica del mese sarà possibile visitare un mercatino natalizio immerso in un suggestivo scenario naturale e montano.