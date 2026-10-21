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Halloween: origini, storia e tradizioni della festa più spaventosa dell’anno

Tra pochi giorni gruppi di bambini affolleranno le strade, armati di costumi e makeup spettrali e pronti a gridare "dolcetto o scherzetto?". Ma come nasce Halloween e che significato ha questa notte spaventosa?
Calendario21 Ottobre 2026 - ore 11:10 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Conosciuta anche come "All Hallows' Eve" Halloween è una tradizione celtica che viene celebrata il 31 ottobre. Ma quando nasce e come, e soprattutto perchè per molti è la festa più spaventosa dell'anno?

Halloween, dalla notte di Samhain ai giorni nostri

Halloween è oggi associato a zucche, travestimenti e dolcetti, ma questa tradizione ha origini antichissime, e affonda le sue radici in un’antica festa celtica chiamata Samhain. Per i Celti, che vivevano più di duemila anni fa nelle attuali Irlanda, Scozia e Galles, il 31 ottobre segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, un periodo in cui si credeva che il mondo dei vivi e quello dei morti si avvicinassero.

Durante la notte di Samhain, si accendevano falò sacri per allontanare gli spiriti e si lasciava del cibo fuori dalle case per placare le anime in pena. La festa aveva un duplice significato: salutare la stagione calda e proteggersi dalle forze oscure.

Col passare dei secoli e con la diffusione del cristianesimo, la Chiesa reinterpretò Samhain: nel IX secolo Papa Gregorio III stabilì la festa di Ognissanti il 1° novembre, seguita il giorno successivo dalla Commemorazione dei Defunti. La sera del 31 ottobre divenne All Hallows’ Eve, cioè la "vigilia di Ognissanti", da cui nasce il nome Halloween. Negli Stati Uniti, dove giunse grazie agli immigrati irlandesi e scozzesi nel XIX secolo, la festa si trasformò in una celebrazione popolare ricca di costumi, scherzi, zucche e il famoso "trick or treat" (che tradotto diventa "dolcetto o scherzetto").

Halloween 2026: mistero e folclore si fondono nelle celebrazioni

I primi segnali dell'arrivo di Halloween in Italia si hanno a partire dagli Anni Ottanta, e il successo di questa festa è legato soprattutto alle serie tv americane, al cinema e all'influenza della cultura pop. Sebbene inizialmente non abbia riscosso grande successo, e per molti si trattava semplicemente di una festa d'importazione, con gli anni è entrata nel cuore di tanti (soprattutto dei bambini).

Halloween oggi rappresenta per i più piccoli un evento tanto amato quanto il Carnevale, e sono sempre di più i bambini che aspettano la sera di questa sera speciale per presentarsi alla porta, armati di maschere mostruose e costumi, e urlare il loro "dolcetto o scherzetto?".

Ma con gli anni ha conquistato un posto anche nel cuore degli adulti, e con l'approssimarsi della notte più spaventosa dell'anno non è raro vedere alle finestre e sui balconi delle case delle zucche ntagliate accompagnate da decorazioni spettrali. Non mancano poi eventi a tema, con antichi castelli, musei e borghi che organizzano serate a tema. Nelle città vengono organizzati spettacoli notturni, visite guidate e spettacoli horror, e anche sui social molti sembrano impegnati nella gara per chi riesce a realizzare il costume più spaventoso.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre ore 15:43

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