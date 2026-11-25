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Uno spettacolo suggestivo attenderà gli appassionati del cielo nelle prime ore di giovedì 26 novembre, quando Venere e Spica appariranno molto vicine dando vita a una suggestiva congiunzione.

L'incontro tra il pianeta e la stella più brillante della costellazione della Vergine sarà osservabile a partire dalle 04:00 circa, guardando verso est. I due astri resteranno visibili insieme fino alle 06:30, quando la luce del mattino renderà Spica sempre più difficile da distinguere. Venere, invece, continuerà a brillare nel cielo fino all'alba, prevista intorno alle 07:10.

Venere incontra Spica, quando ammirare l'evento celeste

L'incontro ravvicinato tra Venere e Spica sarà visibile dalle 04:00 circa di giovedì 26 novembre, quando i due corpi celesti compariranno sull'orizzonte tra est e sud-est. Entrambi si troveranno nella costellazione della Vergine, dove Spica rappresenta la stella più brillante.



In realtà, questo astro è formato da due stelle azzurre che orbitano una attorno all'altra, situate a circa 250 anni luce dalla Terra. La coppia resterà osservabile insieme fino alle 06:30, quando la luce del mattino renderà Spica sempre meno visibile. Venere continuerà invece a brillare per altri quaranta minuti, fino all'arrivo dell'alba a Roma, previsto intorno alle 07:10.

Gli orari cambiano a seconda della città: il Sole sorgerà prima a Bari e Palermo, mentre a Milano l'alba arriverà più tardi. Per individuare il momento migliore dell'osservazione è consigliabile consultare le previsioni astronomiche della propria località.



La congiunzione apparirà nella stessa zona del cielo in cui sorge il Sole. È quindi importante interrompere l'osservazione prima dell'alba ed evitare assolutamente di guardare direttamente il Sole senza adeguate protezioni, per scongiurare gravi danni permanenti alla vista.

Come ammirare la congiunzione tra Venere e Spica

L'incontro tra Venere e Spica sarà osservabile senza bisogno di telescopi o binocoli, purché si scelga di ammirarlo prima dell'alba e si eviti di puntare lo sguardo verso il Sole quando sarà sorto. I due astri saranno facilmente individuabili grazie alla loro vicinanza apparente e alla forte luminosità di Venere, che risalterà come un punto particolarmente brillante nel cielo.



Il pianeta deve il suo splendore alla vicinanza al nostro pianeta e alla capacità della sua densa atmosfera di riflettere la luce solare. La sua superficie, inoltre, è caratterizzata da temperature estreme, che superano i 460 gradi, a causa di un potentissimo effetto serra.

Accanto a Venere sarà possibile distinguere Spica, riconoscibile per la sua tonalità azzurra. La stella apparirà alla destra del pianeta, creando un suggestivo contrasto di colori. Venere è infatti il terzo corpo celeste più luminoso del cielo, dopo il Sole e la Luna.

Riconoscere i due protagonisti di questo spettacolo astronomico sarà quindi semplice anche per chi non ha particolare esperienza di osservazione del firmamento. Basta alzare gli occhi verso est nelle prime ore di giovedì 26 novembre, prima che sorga il Sole.