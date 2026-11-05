Mercatini di Natale 2026, torna il più antico d'Italia: manca pochissimo all'apertura

La città di Bolzano si appresta a rievocare le atmosfere delle feste con le tipiche fragranze di dolci alla mela, bevande calde speziate e creazioni artigianali in legno. Dal 26 novembre al 6 gennaio, la centrale piazza Walther farà da cornice allo storico Christkindlmarkt che soffia quest'anno su ben trentacinque candeline, confermandosi l'evento natalizio di più antica data del nostro Paese.

La rassegna, da sempre fedele alle usanze locali, prosegue nel suo percorso di sostenibilità adottando accorgimenti ecologici per contenere l'impronta ambientale. Tra le iniziative più significative dell'edizione 2026 spicca una rete di beneficenza che unisce bancarelle e pubblico. L'acquisto di determinati articoli permetterà infatti di devolvere una quota ai servizi sociali del territorio dedicati a chi si trova in difficoltà.

Mercatini di Natale 2026, torna il più antico d'Italia

La stagione delle festività a Bolzano si aprirà ufficialmente nel tardo pomeriggio di giovedì 26 novembre con l'accensione dell'imponente abete centrale di venti metri in piazza Walther, illuminato da oltre mille e trecento punti luce e impreziosito da addobbi ricchi di significato. Le decorazioni, infatti, nascono dal talento e dalle speranze dei giovani pazienti ospedalieri coinvolti nelle attività creative gestite dalla Fondazione Lene Thun, rendendo l'albero un messaggero di solidarietà e condivisione.

Intorno a questa installazione prenderà forma un villaggio di circa centoventi casette in legno con proposte d'artigianato altoatesino che spaziano dalle miniature per il presepe ai manufatti in lana cotta, vetro, ceramica e intagli in legno pensati per durare nel tempo.

Consapevoli dell'impronta ecologica generata da un afflusso turistico così vasto, gli organizzatori hanno consolidato pratiche a basso impatto ambientale come l'impiego di stoviglie lavabili, contenitori in vetro per le bevande, materiale informativo su carta ecologica e filiera alimentare a chilometro azzerato.

La vera innovazione dell'anno risiede tuttavia nel programma benefico “Bolzano mondo comune”, un meccanismo che devolve un euro per ogni prodotto contrassegnato venduto ai progetti di sostegno sociale promossi dall'amministrazione locale.

I fondi raccolti andranno a finanziare direttamente gli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza alle fasce più fragili della popolazione cittadina. Questa azione filantropica andrà ad integrarsi con il già noto spazio espositivo di piazza del Grano, offrendo a visitatori e residenti l'opportunità di coniugare la caccia ai regali di Natale con un aiuto concreto alla propria comunità.

Mercatino di Natale di Bolzano, quando apre?

L'edizione numero trentacinque del celebre mercatino natalizio di Bolzano accoglierà i visitatori dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 nella centrale piazza Walther, situata a brevissima distanza a piedi dallo scalo ferroviario cittadino.

Per godere dell'atmosfera in modo più rilassato ed evitare l'intenso afflusso dei weekend di dicembre, si può optare per un'uscita durante i giorni infrasettimanali. Chi giunge da altre località può comodamente usufruire dei collegamenti su rotaia per esplorare il cuore antico del capoluogo o prolungare il soggiorno di una notte includendo una gita panoramica sull'altopiano del Renon.