Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di venerdì 18 ottobre: gli orari e le fasce garantite. Cosa c’è da sapere

E' stato proclamato un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico per venerdì 18 ottobre 2024 in Italia. La protesta, indetta dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas, avrà ripercussioni su tutti i servizi locali, Milano a Roma comprese. Ecco gli orari, le fasce garantite e tutto quello che c'è da sapere.

Sciopero nazionale del trasporto 18 ottobre: i motivi della protesta

Stop ai mezzi di trasporto locale nella giornata di venerdì 18 ottobre per via dello sciopero nazionale del trasporto pubblico proclamato dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas, che tornano a protestare chiedendo maggiori garanzie per i lavoratori nei cambi di appalto, ma anche la riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 37 ore e un aumento del salario per i lavoratori del settore.

Al-Cobas in una nota diramata ai media ha precisato: "Lo sciopero è contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014; per l’abrogazione dei penalizzanti salari d’ingresso ai neoassunti, il salario minimo di 1.600 euro netti mensili, forti aumenti salariali indicizzati all’inflazione reale, riduzione dell’orario di lavoro; contro la privatizzazione e le gare d’appalto della gestione del pubblico servizio di trasporto locale".

Lo sciopero non coinvolgerà regione Emilia-Romagna e Atm Trapani, che garantiscono quindi il servizio del trasporto pubblico locale senza rallentamenti.

Sciopero nazionale del trasporto a Milano: gli orari e fasce garantite del 18 ottobre

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico del 18 ottobre 2024 coinvolgerà la città di Milano dove si fermano tram, bus e mezzi di trasporto con conseguenze importanti per i lavoratori, pendolari, turisti e cittadini. Atm, l’Azienda Trasporti Milanesi, ha comunicato: "lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". Le fasce di orario garantite a Milano sono dall’inizio del servizio fino alle 8:45 e poi dalle 15 fino alle 18.

Sciopero nazionale del trasporto a Roma del 18 ottobre

Anche Roma sarà toccata dallo sciopero nazionale del trasporto pubblico nella giornata di venerdì 18 ottobre 2024. Nella capitale lo sciopero riguarderà il personale del trasporto pubblico locale della rete Atac, Roma TPL, e di altre aziende come Autoservizi Troiani/Sap, Bis/Autoservizi Tuscia e Cotral. A rischio anche bus, ferrovie ex concesse, Metromare e Roma Nord.

Ecco nel dettaglio tutte le fasce garantite:

Garantito il servizio delle linee diurne che concludono la corsa entro le 02:00;

Dalle 00:00 alle 05:30 del 18 ottobre sono a rischio le linee bus notturne;

Dalle 05:30 alle 08:30 servizio garantito;

Dalle 08:30 alle 17:00, servizio non garantito e ci potranno essere interruzioni su autobus, tram e metropolitane;

Dalle 17:00 alle 20:00 servizio garantito;

Dalle 20:00 fino alla fine del servizio diurno ci potrebbero essere ulteriori disservizi;

Le linee notturne dovrebbero assicurare le tratte.

A Torino, il servizio urbano e suburbano avrà fasce garantite dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00. Per le autolinee extraurbane, il servizio sarà disponibile dall'inizio fino alle 8.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Lo sciopero di venerdì 18 ottobre non coinvolgerà Napoli, la Regione Emilia-Romagna e Atm Trapani.