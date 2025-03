Sciopero mezzi di trasporto: stop tra il 18 e il 19 marzo 2025, chi si ferma?

Prosegue la catena di scioperi in Italia. Annunciati rispettivamente per martedì 18 e mercoledì 19 marzo uno sciopero dei mezzi di trasporto che coinvolge diversi sindacati. Il 18 marzo lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USB Lavoro Privato con disagi per aerei, treni e traghetti, mentre il 19 marzo stop alla circolazione dei treni per lo sciopero indetto da Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti. Ma entriamo nei dettagli per scoprire la durata e gli orari dello sciopero.

Sciopero 18 marzo 2025 in Italia: chi si ferma e durata della protesta

Il 18 e il 19 marzo 2025 si preannuncia giorni difficili per chi si sposta visto che è stato proclamato un nuovo sciopero dei mezzi di trasporto che coinvolge il settore ferroviario, aereo e di navigazione. Il sindacato USB Lavoro Privato, infatti, ha proclamato uno sciopero plurisettoriale nella giornata del 18 marzo 2025 con uno sciopero della durata di 24 ore. Stop dalle ore 21 del 18 marzo fino alle ore 21 del 19 marzo al trasporto ferroviario sia locale che regionale.

Non solo, sempre il 18 marzo è stato annunciato uno sciopero del personale Sea Prime, operante presso lo scalo di Milano Linate, proclamato da USB Lavoro Privato. Previsti disagi, ritardi e cancellazione dei voli. Da segnalare anche lo sciopero dei lavoratori della compagnia Caronte & Tourist Isole Minori della durata di 48 ore dalle ore 5 del 18 marzo fino alle ore 4.59 del 20 marzo. Stop ai collegamenti marittimi tra la Sicilia e Calabria con disagi al turismo, ma anche ai residenti.

Sciopero 19 marzo 2025: chi si ferma e durata

E non finisce qui, visto che è stato proclamato dai sindacati Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti anche uno sciopero dei mezzi di trasporto per mercoledì 19 marzo 2025. Questa volta a fermarsi sono i treni Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv la cui circolazione è a rischio per circa 8 ore dalle 9.01 alle 16.59 di mercoledì 19 marzo. Al momento non sono ancora stati comunicati ulteriori dettagli né la lista dei treni cancellati. Ricordiamo che fino alle ore 20.59 del 19 marzo 2025 prosegue anche il succitato sciopero plurisettoriale di USB Lavoro Privato.