Sciopero 8 marzo: stop treni, aerei, autostrade e scuola. Ecco chi si ferma, gli orari e le fasce di garanzia

Si preannuncia una Festa della Donna di proteste dal punto di vista dei trasporti. Nella giornata di sabato 8 marzo 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dei trasporti che coinvolge il settore pubblico e privato con stop alla circolazione di treni, aerei, ma anche per chi deve spostarsi in autostrada. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sciopero generale 8 marzo 2025: treni e trasporto locale

Il trasporto pubblico locale è esente dallo sciopero di sabato, pertanto non subirà interruzioni dirette. Tuttavia, considerati gli altri scioperi, potrebbero verificarsi difficoltà nei collegamenti con le stazioni ferroviarie.

Sciopero Trenitalia: servizi garantiti e informazioni utili

Lo sciopero di Trenitalia avrà inizio alle 21.00 di venerdì 7 marzo e terminerà alla stessa ora di sabato 8 marzo. Durante questo periodo, saranno garantiti alcuni servizi essenziali per Frecciarossa, Intercity e treni regionali, in conformità con le disposizioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

Per verificare l’elenco dei treni Frecciarossa e Intercity garantiti, è possibile consultare le informazioni online specifiche sugli scioperi. I treni a lunga percorrenza previsti per l’8 marzo sono disponibili in un elenco. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno assicurate alcune corse nelle fasce orarie di maggiore affluenza:

6:00 - 9:00

18:00 - 21:00

I treni già in viaggio all’inizio dello sciopero potranno completare la corsa, a condizione che l’arrivo sia previsto entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Per informazioni in tempo reale, si consiglia di consultare l’app Trenitalia o di contattare il numero verde 800 89 20 21.

Sciopero Trenord: servizi garantiti e informazioni utili

Lo sciopero di Trenord interesserà i treni regionali, suburbani e aeroportuali, con alcune corse garantite per ridurre i disagi ai viaggiatori. Sabato 8 marzo: il servizio sarà garantito nelle fasce orarie di maggiore affluenza, dalle 6.00 alle 9.00. A partire dalle 18.00, la circolazione riprenderà regolarmente.

Per i collegamenti aeroportuali, in caso di cancellazione dei treni Malpensa Express, saranno disponibili autobus sostitutivi senza fermate intermedie:

Tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto , con partenza da via Paleocapa 1.

, con partenza da via Paleocapa 1. Tra Stabio e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Sciopero Italo: orari e informazioni sui servizi garantiti

Anche Italo parteciperà allo sciopero ferroviario di 24 ore, che si svolgerà dalle 21.00 di venerdì 7 marzo alle 21.00 di sabato 8 marzo 2025. Durante questo periodo, sono previste possibili cancellazioni o modifiche ai servizi. Per verificare l’elenco completo delle corse garantite, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Italo.

A Genova, l’Orsa Trasporti ha indetto uno sciopero che coinvolgerà Amt Genova dalle 21.00 dell’8 marzo fino alle 5.00 del 9 marzo.

A Napoli, sempre l’Orsa Trasporti ha proclamato uno sciopero che interesserà l’EAV (Ente Autonomo Volturno) nella fascia oraria compresa tra le 19.40 e le 23.40 dell’8 marzo.

Sciopero generale 8 marzo 2025, stop ad aerei e autostrade

Nella giornata di sabato 8 marzo 2025 è previsto anche uno sciopero nel traffico aereo con fasce di garanzia previste dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Disagi anche lungo le autostrade con ritardi ai caselli già da venerdì 7 marzo, visto che lo sciopero dei lavoratori è stato proclamato dalle ore 22 del 7 marzo alle ore 22 dell'8 marzo.

Infine gli scioperi dell'8 marzo, con la protesta Flc Cgil, coinvolgono in parte anche la scuola per l'intera giornata. Disagi anche nella sanità privata per la protesta di 24h da parte dei Cobas.