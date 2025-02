Sciopero generale 8 marzo: chi si ferma e perché

L’8 marzo 2025 non sarà solo la Giornata Internazionale della Donna, ma anche una data critica per i trasporti in Italia. Diversi sindacati hanno proclamato uno sciopero generale che coinvolgerà anche il settore ferroviario, il trasporto aereo e i mezzi pubblici locali in alcune città.

Sciopero dei treni: stop dalle 00:00 alle 21:00

Il settore ferroviario sarà particolarmente colpito. Lo sciopero nazionale, indetto da SLAI-COBAS per il Sindacato di Classe, interesserà i treni di Trenitalia, Italo e Trenord. I disagi sono previsti dalle ore 00:00 alle 21:00 dell'8 marzo, con possibili cancellazioni e ritardi significativi su tutto il territorio nazionale.

Voli a rischio: sciopero di 24 ore nel settore aereo

Anche il trasporto aereo sarà coinvolto. Il sindacato USI-CIT ha proclamato uno sciopero di 24 ore, dalle 00:01 alle 23:59 dell’8 marzo. Questa protesta potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli in tutti gli aeroporti italiani, con un impatto notevole sui passeggeri in partenza e in arrivo.

Trasporto pubblico a Genova: fermi i mezzi AMT

A Genova, il personale di AMT aderirà allo sciopero con uno stop dalle 21:00 dell'8 marzo alle 5:00 del 9 marzo. Il trasporto pubblico locale sarà quindi fortemente limitato, causando disagi per i pendolari e i cittadini.

Consigli per i viaggiatori

Con uno sciopero di questo generea, è consigliabile pianificare con anticipo eventuali spostamenti. Ecco alcuni suggerimenti:

Controllare gli aggiornamenti sui siti ufficiali di Trenitalia, Italo, Trenord e delle compagnie aeree.

Considerare alternative di viaggio, come autobus o car sharing.

Verificare eventuali fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale.

L’8 marzo 2025 si prospetta come una giornata difficile per chi deve viaggiare in Italia. Lo sciopero generale coinvolgerà treni, aerei e trasporto pubblico locale in alcune città, con ripercussioni per molti utenti. Restare aggiornati e organizzarsi per tempo è la soluzione migliore per affrontare la giornata con meno disagi possibili.