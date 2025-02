Scioperi di marzo 2025: tutti gli stop in programma

Nuovi scioperi in arrivo nel mese di marzo 2025. Diversi sindacati hanno proclamato uno sciopero che coinvolgerà i mezzi di trasporto pubblico locale, ma anche il traffico ferroviario ed aereo. Scopriamo le date degli scioperi previsti a marzo 2025.

Sciopero 1 marzo del trasporto pubblico: ecco dove

Il mese di marzo 2025 si preannuncia nero per una serie di scioperi che coinvolgeranno i trasporti. Si comincia da sabato 1 marzo 2025 con il primo sciopero del trasporto pubblico locale della durata di 8 ore della società AMAT di Palermo.

Lo sciopero, proclamato da OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-AUTOFERRO, FAISA-CISAL, ORSA TRASPORTI e COBAS TRASPORTI, è stato annunciato dalle ore 9.30 di sabato 1 marzo fino alle 17.30. Non solo sempre i lavorati dell'AMAT di Palermo sono pronti ad incrociare le braccia anche il 15 marzo con uno sciopero della durata di 4 ore dalle 11 alle 15 su richiesta del sindacato OSP CUB Trasporti.

Sciopero treni 8 e 18 marzo in tutta Italia

Sabato 8 marzo 2025, invece, è stato proclamato un nuovo sciopero a livello nazionale da parte di SLAI-COBAS per il Sindacato di Classe. Si tratta di una protesta generale che riguarderà i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. Lo sciopero dell'8 marzo 2025 coinvolgerà il trasporto ferroviario con uno stop alla circolazione del treni in scala nazionale dalle ore 00 alle 21.

Non solo, stop ai treni anche nella giornata del 18 marzo 2025 con lo sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Inizialmente previsto per il 22 e 23 febbraio 2025, lo sciopero è stato posticipato a marzo 2025. A protestare è il sindacato USB Lavoro Privato che ha deciso di replicare ad una serie di modifiche introdotto con la delibera della Commissione di Garanzia circa la fascia di garanzia dei treni durante i giorni festivi, ma anche l'aumento dei treni in circolazione. USB Lavoro Privato ha definito il provvedimento "illegittimo e tardivo".

Sciopero trasporto aereo il 16 marzo

Il 16 marzo 2025, invece, è stato proclamato uno sciopero del traffico aereo. In particolare ad incrociare le braccia in segno di protesta è il personale della società Techno Sky presso l’aeroporto di Milano Malpensa. La durata dello sciopero è di circa 4 ore dalle 12 alle 16 e sono previsti disagi e ritardi per tutti i voli in arrivo e partenza dall'aeroporto milanese.