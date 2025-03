Scioperi ad aprile 2025: il calendario degli stop

Quali sono gli scioperi programmati nel mese di aprile 2025? Ecco tutte le date degli stop e a quali disagi potremo andare incontro. Non si fermeranno solo i traporti pubblici, creando disagi ai pendolari. Vi saranno vari stop in diverse giornate.

Sciopero trasporti aprile 2025: ci saranno stop?

Per quanto riguarda i trasporti si parte con lo sciopero del primo aprile 2025 che riguarda TPL nelle città di: Messina, Savona e Vicenza. I mezzi del traporto pubblico locale si fermeranno in queste città in diverse fasce orarie. A Messina lo sciopero durerà ben 8 ore: dalle 16.00 alle 23.59. A Savona lo stop sarà di 4 ore dalle 10.15 alle 14.15. Anche a Vicenza vi saranno solo 4 ore di stop ma dalle 17.00 alle 21.00).

Il 9 aprile si fermeranno a livello nazionale e locale gli aerei. In questo caso ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto dalle 12.00 alle 16.00. Altro sciopero per gli aerei sarà l'11 aprile. In quel giorno incroceranno le braccia, per ben 4 ore, i lavoratori dell'Ente nazionale per l’assistenza al volo e nelle stesse ore a fermarsi sarà anche il personale di Vueling con base in Italia.

Sempre l'11 aprile è stato indetto lo sciopero del trasporto merci e del personale di bordo FSI. Proprio tra l’11 aprile e il 12 aprile è previsto anche un altro sciopero nel settore ferroviario locale. L'orario dello stop? Dalle ore 3.00 dell’11 aprile alle 2.00 del 12 aprile. In questo caso si fermerà il personale Trenitalia della direzione Business regionale Piemonte e Valle d’Aosta.

Tra il 12 e il 13 aprile si fermeranno i lavoratori di TPl di Genova e Palermo.

Il 22 aprile è in calendario lo sciopero congiunto di aerei, treni e navi. Lo stop di 24 ore, riguarderà il trasporto: aereo, ferroviario e marittimo.

Gli altri stop: sciopero dei settori pubblici e privati

Per l’11 aprile sono previsti stop a livello nazionale nei diversi settori pubblici e privati. La proposta dello stop giunge da Si Cobas che invita i lavoratori ad astenersi dal lavoro per tutto l’arco della giornata.