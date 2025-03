Sciame sismico in Calabria, scossa di terremoto con magnitudo 2.9 in provincia di Catanzaro

Lo sciame sismico in Calabria, in provincia di Catanzaro, è proseguito per tutta la scorsa notte. La scossa di terremoto più forte è stata registrata alle ore 00.34, ed è stata caratterizzata da una magnitudo di 2.9, con epicentro vicino la località catanzarese di Miglierina ed ipocentro a 11 km di profondità. Fino a questo momento sono sei in totale le scosse registrate dopo la mezzanotte, stando ai dati forniti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Sciame sismico in Calabria, scossa magnitudo 2.9 nel Catanzarese

Questa mattina, lunedì 17 marzo 2025, in merito allo sciame sismico che ha interessato la Calabria, in particolare la provincia di Catanzaro, si è tenuta una riunione voluta dal sindaco Nicola Fiorita per programmare le scelte da mettere in atto a seguito del sisma.

Il piano di interventi prevede ora: