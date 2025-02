Sciame sismico a Santorini: le ultime scosse e le paure

Nuove scosse di terremoto nei pressi dell'isola greca di Santorini. Gli abitanti della vicina Amorgos rimangono in stato di massima allerta dopo le ultime scosse seguite da un terremoto di magnitudo di 5.0 tra le isole domenica sera.

Terremoto a Santorini: la situazione

L'isola greca di Santorini è stata interessata da una serie di terremoti negli ultimi giorni; una intensa attività sismica ha colpito l'intera zone nelle ultime due settimane con gli esperti che non possono escludere la possibilità di un terremoto di forte entità. Intanto è stato dichiarato lo stato di emergenza a Santorini fino al 3 marzo dopo la forte scossa di terremoto di domenica preceduta da tre più piccole di magnitudo superiore a 4,0.

Fortunatamente, nonostante le ripetute scosse di terremoto, non sono stati segnalati danni agli edifici di Santorini o Amorgos né tanto meno feriti considerando che dal 26 gennaio sono più di 11 mila le persone che hanno abbandonato l'isola.

Le scuole per ora rimarranno chiuse a Santorini, Amorgos e in diverse altre isole nei prossimi giorni, mentre una squadra speciale della Special Disaster Response Unit è partita alla volta di Amorgos per ispezionare e controllare se ci sono danni alle rete elettrica dell'isola.

Los habitantes de la isla de Santorini está huyendo de la isla en el primer ferry disponible después de que Grecia emitiera una advertencia exhaustiva debido a los terremotos consecutivos en el mar Egeo. #Grecia #Santorini #Egeo #Terremoto pic.twitter.com/c10leaozNy — CruceroClick (@CruceroClick) February 7, 2025

Santorini, resta l'allerta massima dopo i terremoti

Kostas Papazachos, professore di Sismologia presso l'Università Aristotele di Salonicco, ha dichiarato: "Speriamo di procedere lentamente verso una graduale de-escalation. Dovremo avere un po' di pazienza e vedere. Speriamo che dopo un paio di settimane il fenomeno inizi a placarsi". Il professore non ha escluso comunque la possibilità di un forte terremoto dopo le ripetute scosse che hanno interessato l'isola di Santorini. Nel frattempo aumenta l'incertezza in Grecia, uno dei paesi più soggetti a terremoti in Europa.

Nel frattempo, la nave da crociera Viking Star, con 893 passeggeri e 470 membri dell'equipaggio, ha attraccato al porto di Souda a Creta cambiando così rotta dopo l'attività sismica sull'isola di Santorini.