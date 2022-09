Samantha Cristoforetti comandante della Stazione Spaziale: l'annuncio dell'Esa

foto da Esa

Samantha Cristoforetti diventerà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale subentrando così al compagno russo dell'Expedition 67 Oleg Artemyev. Ad annunciarlo è stata la stessa Esa. Il post condiviso sui social ha fatto esplodere la gioia in Italia.

Samantha Cristoforetti comandante: le parole dell'Esa

L'Esa ha annunciato quest'oggi che Samantha Cristoforetti sarà presto comandante. Ciò è un bellissimo traguardo a livello internazionale non solo per la Cristoforetti ma anche per l'Esa stessa e l'Italia tanto che il Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) Josef Aschbacher ha sottolineato: "La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell'Esa".

La Cristoforetti diventerà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell'Esa ovvero:

Frank De Winne

Alexander Gerst

Luca Parmitano

Thomas Pesquet

ma passerà alla storia come la prima donna europea a ricoprire tale posizione.

Quando vi sarà ufficialmente la nomina dopo l'annuncio odierno? Ebbene la Cristoforetti diventerà ufficialmente comandante dopo una tradizionale cerimonia di consegna che avrà luogo mercoledì 28 settembre 2022 e sarà trasmessa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale su Esa Web TV.

Appresa la notizia la Cristoforetti ha fatto sapere: "Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace".

Chi ha deciso la nomina della Cristoforetti?

A riconoscere le capacità e il valore di Samantha Cristoforetti, siccome la nomina viene decisa congiuntamente dalle agenzie spaziali che gestiscono la Stazione Spaziale Internazionale, sono stati: