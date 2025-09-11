FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Salento, vento fortissimo distrugge il lido in pochi secondi: il ...

Salento, vento fortissimo distrugge il lido in pochi secondi: il video

Le immagini della devastazione del Lido Malibù a Torre San Giovanni nel Salento. Le raffiche di vento a 100 chilometri all’ora spazzano via tutto.
Eventi estremi11 Settembre 2025 - ore 15:40 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi11 Settembre 2025 - ore 15:40 - Redatto da Meteo.it

Raffiche di vento a cento chilometri all’ora, improvvise e fortissime. Sono quelle che hanno devastato il lido Malibù a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, nel Salento.

240 ombrelloni sono stati spazzati via assieme a lettini e sdraio, la torretta di salvataggio è crollata. Danni anche per la struttura in muratura. Tutto in pochi secondi come potete vedere nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

Fulmine incendia una casa

L’ondata di maltempo è arrivata pochi minuti dopo la mezzanotte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre. “I danni sono piuttosto ingenti e sono in corso di quantificazione”, racconta uno dei gestori del lido, Luca Piscopello, “questa mattina, al risveglio, ci siamo trovati di fronte a uno scenario di devastazione”.

Il vento fortissimo ha provocato danni anche a Lecce con alberi sradicati e auto colpite. A Giuggianello un fulmine ha colpito un'abitazione al piano terra, in via Del Mare, scatenando un incendio che ha fatto crollare il tetto. Nell’appartamento si trovavano quattro persone che sono riuscite a mettersi in salvo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo a Roma, allagamenti e strade sommerse. Danni e disagi
    Eventi estremi11 Settembre 2025

    Maltempo a Roma, allagamenti e strade sommerse. Danni e disagi

    Forte temporale notturno a Roma. Un autobus è stato costretto a "surfare" per le vie della città.
  • Maltempo in Sicilia, notte di paura ad Alcamo: alluvione lampo sommerge la città, auto trascinate via dall'acqua
    Eventi estremi11 Settembre 2025

    Maltempo in Sicilia, notte di paura ad Alcamo: alluvione lampo sommerge la città, auto trascinate via dall'acqua

    Nel giro di poche ore, su Alcamo si sono abbattuti circa 35 millimetri di pioggia: strade trasformate in veri e propri torrenti, tante le richieste di aiuto.
  • Maltempo in Toscana, nubifragio all’Isola d’Elba: allagamenti e frane. 200 persone isolate. FOTO
    Eventi estremi11 Settembre 2025

    Maltempo in Toscana, nubifragio all’Isola d’Elba: allagamenti e frane. 200 persone isolate. FOTO

    Maltempo in Toscana, nubifragio all’Isola d’Elba: ingenti danni, allagamenti e frane. La situazione aggiornata
  • Maltempo Lombardia, allagamenti e disagi: un treno rischia deragliamento
    Eventi estremi11 Settembre 2025

    Maltempo Lombardia, allagamenti e disagi: un treno rischia deragliamento

    Maltempo in Lombardia, in provincia di Lecco un treno rischia deragliamento: scampata tragedia grazie ai Vigili del Fuoco.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Tendenza11 Settembre 2025
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Nel fine settimana una perturbazione attraverserà prima il Nord e la Toscana per poi interessare il settore adriatico domenica. Temperature in aumento. La tendenza meteo
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tendenza10 Settembre 2025
Meteo, nuova perturbazione in arrivo nel secondo weekend di settembre: le zone coinvolte
Tra sabato 13 e domenica 14 settembre una perturbazione attraverserà l'Italia: nel mirino il Centro-Nord, dove si profilano nuove piogge
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Tendenza9 Settembre 2025
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Venerdì ci lasceremo alle spalle l'intensa fase di maltempo che segnerà la parte centrale della settimana. Gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Settembre ore 23:19

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154