Salento, vento fortissimo distrugge il lido in pochi secondi: il video

Raffiche di vento a cento chilometri all’ora, improvvise e fortissime. Sono quelle che hanno devastato il lido Malibù a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, nel Salento.



240 ombrelloni sono stati spazzati via assieme a lettini e sdraio, la torretta di salvataggio è crollata. Danni anche per la struttura in muratura. Tutto in pochi secondi come potete vedere nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

Fulmine incendia una casa

L’ondata di maltempo è arrivata pochi minuti dopo la mezzanotte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre. “I danni sono piuttosto ingenti e sono in corso di quantificazione”, racconta uno dei gestori del lido, Luca Piscopello, “questa mattina, al risveglio, ci siamo trovati di fronte a uno scenario di devastazione”.

Il vento fortissimo ha provocato danni anche a Lecce con alberi sradicati e auto colpite. A Giuggianello un fulmine ha colpito un'abitazione al piano terra, in via Del Mare, scatenando un incendio che ha fatto crollare il tetto. Nell’appartamento si trovavano quattro persone che sono riuscite a mettersi in salvo.