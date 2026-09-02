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Sagre di settembre 2026: viaggio tra le specialità enogastronomiche del nostro Paese

Le migliori sagre di settembre 2026 da Nord a Sud: tradizione, gusto e grandi specialità locali da scoprire in tutta Italia.
Calendario2 Settembre 2026 - ore 13:09 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Settembre porta con sé un ricco calendario di sagre e feste popolari in tutta Italia. Da Nord a Sud, borghi e città si animano con appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione. Protagonisti sono i prodotti tipici locali, dalle specialità gastronomiche ai vini e alle eccellenze del territorio. Le sagre diventano così un’occasione per riscoprire ricette antiche e conoscere le tradizioni delle diverse regioni. Ma non si tratta soltanto di cibo: musica, spettacoli e iniziative culturali rendono ogni evento ancora più coinvolgente. Ecco allora alcune delle sagre più interessanti da non perdere in Italia durante il mese di settembre.

Sagre di settembre 2026 in Italia, ecco le migliori al Nord

Settembre si apre in Italia con numerosi appuntamenti dedicati ai prodotti simbolo delle tradizioni locali. A Carmagnola, in Piemonte, torna la Fiera Nazionale del Peperone, giunta nel 2026 alla sua 77ª edizione, in programma dal 28 agosto al 6 settembre. La manifestazione trasforma la città in un grande spazio dedicato al peperone, tra degustazioni, esposizioni, spettacoli e iniziative culturali.

A Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, si rinnova invece la Sagra dei Osei, una delle più antiche feste popolari italiane, arrivata alla 753ª edizione. L’appuntamento propone mostre di uccelli, gare di canto e competizioni tra imitatori dei versi degli uccelli. Gli amanti della pasta fresca possono scegliere la Sagra del Tortellino di Castelfranco Emilia, in programma a settembre con la sua 45ª edizione. Qui le tradizionali sfogline preparano il celebre tortellino, servito secondo la ricetta classica in brodo di cappone, accompagnato da spettacoli e rievocazioni storiche. Infine, a Verona, dal 17 settembre al 13 ottobre, torna la Fiera del Riso, giunta alla 58ª edizione e dedicata soprattutto al riso Nano Vialone Veronese IGP.

Le sagre da non perdere a settembre al Sud

Ad Ariccia, nel Lazio, dal 4 al 6 settembre si svolge la 73ª edizione della Sagra della Porchetta, dedicata alla celebre specialità locale certificata IGP. Nel centro storico non mancheranno bancarelle gastronomiche, musica e intrattenimento, con il tradizionale lancio di circa 3.000 panini previsto per domenica 6 settembre. In Calabria, Diamante ospita invece il Peperoncino Festival, arrivato alla 34ª edizione e in programma dal 4 al 13 settembre. Per diversi giorni la città sarà animata da degustazioni, spettacoli, mostre, proiezioni cinematografiche e incontri dedicati al mondo del peperoncino. 

Tra gli appuntamenti più curiosi spicca la finale del Campionato Italiano dei Mangiatori di Peperoncino, una sfida diventata ormai una tradizione. In Sicilia, San Vito Lo Capo accoglie dal 18 al 27 settembre il celebre Cous Cous Fest, evento che unisce gastronomia, musica e culture provenienti da Paesi diversi. Il programma prevede assaggi, concerti, gare culinarie e il Campionato italiano di cous cous, insieme a una competizione internazionale. La manifestazione vuole trasformare il cibo in uno strumento di incontro, valorizzando l’integrazione e la diversità culturale. A chiudere il mese è la Sagra dell’Uva di Marino, nel Lazio, prevista il 26 e 27 settembre e poi dal 3 al 5 ottobre, una festa legata alla vendemmia e alla tradizione vinicola dei Castelli Romani.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Settembre ore 16:02

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