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Calendario scolastico 2026/2027: quando inizia la scuola e tutte le date di ponti, vacanze e festività

Le vacanze sono quasi finite per milioni di studenti: al via l'anno scolastico 2026/2027. Scopriamo le date di inizio, ponti e festività.
Curiosità2 Settembre 2026 - ore 09:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'arrivo di settembre segna non solo la "fine" dell'estate, ma anche l'inizio di un nuovo anno scolastico per milioni di studenti. E' ufficialmente partito il countdown per il ritorno tra i banchi di scuola che, nell'anno 2026-2027, cambia da regione a regione. Scopriamo la data di rientro a scuola, ma anche le date dei ponti e festività.

Quando si torna a scuola? Le date e il calendario scolastico 2026/2027

Poche settimane all'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Manca davvero poco alla prima campanella che segnerà il rientro per milioni di studenti tra i banchi di scuola. Il Ministero dell'Istruzione ha già pubblicato l'ordinanza contenente tutte le date relative all'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, ma anche circa le festività natalizie, pasquali e possibili ponti.

Il 7 settembre 2026 si torna a scuola per gli studenti di Bolzano, ma anche per gli iscritti alla scuola dell'infanzia in Lombardia. Dal 10 settembre 2026, invece, a tornare tra i banchi di scuola saranno i ragazzi di Valle d'Aosta, Veneto e Provincia Autonoma del Trentino-Alto Adige (Trento). Il 14 settembre 2026 prende il via l'anno scolastico per gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.

Martedì 15 settembre 2026 suonerà la campanella di scuola per gli studenti delle regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, mentre il 16 settembre 2026 spetterà a quelli di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Infine gli ultimi a tornare a scuola gli studenti della Puglia che inizieranno le lezioni il 17 settembre 2026.

Calendario scolastico 2026/2027, i ponti, vacanze e festività

Il Ministero dell'Istruzione ha ufficializzato anche il calendario delle vacanze e festività dell'anno 2026-2027, anche se risulta abbastanza asciutto visto. Quest'anno, infatti, diversi giorni di festa ricadono di domenica come: la festa di San Francesco d'Assisi (4 ottobre), tutti i Santi (1 novembre), la Festa della Liberazione (25 aprile 2027). Anche il 1 maggio 2027, la Festa dei Lavoratori, ricadrà di sabato, un giorno perso per chi ha la settimana corta a scuola.

Non mancano però dei possibili ponti: a cominciare dalla Festa dell'Immacolata che ricade martedì 8 dicembre 2026 permettendo così di poter avere dei giorni extra. Anche il 2 giugno 2027, giorno della Festa della Repubblica, sarà di mercoledì con la possibilità di organizzare un ponte.

Quando saranno, invece, le vacanze di Natale 2026? Lo stop per le festività natalizie è previsto dal 23-24 dicembre 2026, a seconda delle regioni, fino al 6 gennaio 2027 con un'eccezione: gli studenti della Sicilia torneranno tra i banchi l'8 gennaio 2027. Infine le vacanze di Pasqua 2027 saranno da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 compresi. Anche in questo caso ci sarà un'eccezione con il ritorno al 31 marzo 2027 a scuola per gli studenti della provincia autonoma di Trento.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Settembre ore 10:29

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