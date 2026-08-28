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Sabbia dal Sahara: cieli giallognoli in Italia, ecco perché

Una nube di pulviscolo sahariano sta colorando di giallo i cieli del nostro Paese: come mai?
Curiosità28 Agosto 2026 - ore 15:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
Curiosità28 Agosto 2026 - ore 15:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nelle ultime ore i cieli delle regioni del Centro-Sud in Italia si sono colorati di giallo complice la presenza di una massiccia nube di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara. Un evento unico che regala sempre grandi emozioni.

Sabbia dal Sahara in Italia: fenomeno atmosferico naturale

La sabbia del Sahara, sospinta dalle correnti meridionali, nelle ultime ore ha colorato di giallo il panorama delle regioni centro-meridionali creando un'atmosfera unica. Da giovedì 27 agosto 2026, infatti, una nube di pulviscolo sahariano sta colorando di giallo i cieli del nostro Paese regalando uno spettacolo quasi spettrale. La presenza di forti venti ha trasportato le polveri dal Nord Africa verso il nostro Paese complice anche un clima segnato da una forte ed intensa ondata di calore che ha favorito la diffusione di questo velo di nube di color giallo.

Il caldo afoso ed intenso delle ultime settimane, complice la rimonta dell'anticiclone nord africano, ha contribuito a questo particolare evento grazie alla presenza di venti che in alta quota hanno pescato l'aria dall'entroterra del deserto del Sahara. Un passaggio determinante, visto che i venti si sono caricati di sottilissime particelle di minerale e polvere trasportandole ad alta velocità verso il bacino del Mediterraneo e l'Italia.

Pulviscolo sahariano, cosa è?

Ma cosa è il pulviscolo sahariano? Si tratta di un fenomeno atmosferico naturale dove protagoniste sono delle piccolissime particelle di polvere minerale che, sollevate dai venti dal deserto del Sahara, viaggiano ad alta quota per migliaia di chilometri trasportate dalle correnti d'aria. Al suo interno si trovano particelle minerali come quarzo, feldspati e argille ricche di ferro ed ossidi che le rendono poi di quel colore rossastro. Non solo, spesso all'interno di queste particelle si trovano anche sostanze nutrienti come il fosforo e residui fossili.

Questa nube di sabbia del Sahara colora da circa 24h i cieli Mediterraneo e di gran parte d'Italia, in particolare le regioni del Centro-Sud e Isole complice la presenza di una vasta area di bassa pressione. La situazione dovrebbe migliorare da domenica 30 agosto 2026 per via dello spostamento della struttura depressionaria verso Est complice anche il cambio della ventilazione che favorirà una graduale pulizia dei cieli.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Agosto ore 17:38

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