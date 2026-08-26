Tra i 12 “tesori” d’Europa ci sono anche 4 meraviglie italiane: ecco quali sono

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di grandi folle per lasciare il segno. I piccoli borghi stanno conquistando sempre più spazio tra le mete da scoprire in Europa. A confermarlo è la nuova classifica dedicata ai “tesori” nascosti del continente, nella quale l’Italia è protagonista con ben quattro destinazioni.

4 località italiane nella classifica dei 12 “tesori” d’Europa di European Best Destinations

Nella top 12 dei migliori hidden gems europei del 2026, secondo la selezione proposta da European Best Destinations, sono apparse ben 4 località italiane. Tra queste troviamo un’isola sospesa sulle acque di un lago in Piemonte, un borgo di trulli in Puglia, un lago alpino con un campanile che emerge dall’acqua e un paese abbandonato in Basilicata.

In tutto sono ben 12 le mete selezionate, distribuite in 9 Paesi. Al primo posto c'è Tübingen, in Germania, seguita da Motovun, in Croazia.

Isola San Giulio - Lago d’Orta

La prima italiana a conquistare la classifica è al terzo posto. È l’Isola San Giulio, nel Lago d’Orta, in Piemonte. L’isola appare raccolta e silenziosa, dominata dalla Basilica di San Giulio e dagli edifici del complesso religioso. È conosciuta anche come “Isola del Silenzio”. La Basilica conserva una storia molto antica e un’importante architettura romanica. Si può raggiungere in pochi minuti di navigazione da Orta San Giulio.

Alberobello in Puglia

Al quarto posto c’è Alberobello, località pugliese tra le più riconoscibili. Le caratteristiche costruzioni in pietra a secco con i tetti conici, i celebri trulli, rendono il centro storico un paesaggio fiabesco. I quartieri di Rione Monti e Aia Piccola sono il cuore della visita. Tra i luoghi più curiosi c’è il Trullo Sovrano, diventato simbolo della località. Oggi i trulli di Alberobello sono riconosciuti patrimonio dell'umanità dall’UNESCO

Lago di Resia

Al nono posto troviamo il Lago di Resia, in Val Venosta. Dalle acque del lago emerge il campanile dell’antica chiesa di Curon, unico elemento ancora visibile del vecchio abitato. Nel 1950 la valle venne allagata per la realizzazione di un bacino artificiale destinato alla produzione di energia idroelettrica. Diversi insediamenti finirono sotto l’acqua e il campanile della vecchia chiesa rimase come testimonianza di ciò che esisteva prima.

Craco, il borgo in Basilicata

Al dodicesimo posto c'è Craco, in Basilicata. Qui non si viene per trovare un borgo animato, ma per ammirare un paese abbandonato arroccato sulla collina. Oggi le vecchie abitazioni e le strade deserte compongono un paesaggio quasi surreale. Il suo aspetto scenografico ha inoltre attirato negli anni l’attenzione del cinema.

La classifica completa

La top 12 del 2026 di European Best Destinations è: