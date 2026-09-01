FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Perché l'autunno meteorologico inizia il 1° settembre?

Perché l'autunno meteorologico inizia il 1° settembre?

L’autunno meteorologico inizia oggi mentre quello astronomico arriverà più avanti.
Calendario1 Settembre 2026 - ore 14:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
Calendario1 Settembre 2026 - ore 14:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Con la fine di agosto si conclude, secondo la meteorologia, la stagione estiva e dal 1° settembre inizia ufficialmente l’autunno meteorologico. Questa definizione non coincide con quella del calendario, che considera l’autunno astronomico a partire dall’equinozio di settembre.

La differenza nasce da un criterio semplice e preciso: le stagioni meteorologiche sono suddivise in periodi di tre mesi interi. In questo modo gli scienziati possono organizzare e confrontare più facilmente le temperature e gli altri dati atmosferici raccolti nel tempo.

Per i climatologi, quindi, settembre, ottobre e novembre costituiscono l’autunno nell’emisfero Nord. Anche se nei primi giorni di settembre il caldo può ancora essere intenso, dal punto di vista scientifico l’estate meteorologica è già terminata.

Perché l'autunno meteorologico inizia il 1° settembre?

Per la meteorologia, le stagioni seguono un calendario fisso che facilita il confronto dei dati raccolti negli anni: l’autunno meteorologico comincia il 1° settembre e termina il 30 novembre. Questo sistema consente di analizzare con maggiore precisione temperature, piogge e variazioni climatiche senza dipendere dalle date variabili degli eventi astronomici.

L’idea che le stagioni inizino circa il 21 marzo, 21 giugno, 21 settembre e 21 dicembre è quindi soltanto una semplificazione. Le date degli equinozi, infatti, possono cambiare leggermente da un anno all’altro. Il motivo è legato alla durata effettiva dell’orbita terrestre, che non corrisponde esattamente ai 365 giorni del nostro calendario.

La Terra impiega infatti circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi per completare un giro intorno al Sole. Queste ore aggiuntive si accumulano progressivamente e rendono necessario l’inserimento dell’anno bisestile. Grazie a questa correzione il calendario riesce a mantenersi allineato con il ciclo astronomico. Per questo l’equinozio d’autunno può cadere in date leggermente diverse, generalmente tra il 22 e il 23 settembre.

Che differenza c'è tra autunno meteorologico e autunno astronomico?

La meteorologia utilizza un sistema semplice e preciso per stabilire quando iniziano e finiscono le stagioni, senza seguire le variazioni dei fenomeni astronomici. L’autunno meteorologico comincia infatti il 1° settembre e termina il 30 novembre, permettendo di confrontare facilmente temperature e precipitazioni registrate nei diversi anni.

L’autunno astronomico segue invece il movimento della Terra intorno al Sole e l’inclinazione dell’asse terrestre. Nel 2026 l’equinozio d’autunno arriverà il 23 settembre alle 02:04, segnando ufficialmente l’inizio della stagione dal punto di vista astronomico. In quel momento il Sole si troverà in corrispondenza dell’equatore terrestre e giorno e notte avranno una durata molto simile.

Da allora, nell’emisfero settentrionale, le ore di luce diminuiranno gradualmente e il Sole apparirà sempre più basso rispetto all’orizzonte. Questo cambiamento porterà lentamente verso condizioni più fredde, anche se le temperature non diminuiranno necessariamente subito.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Tra pochi giorni inizia l'autunno meteorologico: quando prenderà il via la stagione astronomica?
    Calendario27 Agosto 2026

    Tra pochi giorni inizia l'autunno meteorologico: quando prenderà il via la stagione astronomica?

    Autunno metereologico e astronomico, quando iniziano? Quali sono le differenze tra la stagione astronomica e quella metereologica?
  • Scuola 2026/2027, quando si torna in classe: tutte le date regione per regione
    Calendario25 Agosto 2026

    Scuola 2026/2027, quando si torna in classe: tutte le date regione per regione

    Con la fine dell'estate inizia l'anno scolastico 2026-2027: ecco le date di apertura della scuola regione per regione.
  • Notte di San Giovanni 2026: leggende e tradizioni legate a un momento "magico"
    Calendario23 Giugno 2026

    Notte di San Giovanni 2026: leggende e tradizioni legate a un momento "magico"

    Notte di San Giovanni, le tradizioni del 24 giugno tra riti del fuoco, acqua profumata di fiori e credenze popolari.
  • Occhi al cielo, Luna, Venere e Giove formeranno un suggestivo triangolo luminoso: ecco quando
    Calendario17 Giugno 2026

    Occhi al cielo, Luna, Venere e Giove formeranno un suggestivo triangolo luminoso: ecco quando

    Gli amanti dell’astronomia avranno l’opportunità di osservare un suggestivo spettacolo nel cielo, con la Luna, Venere e Giove protagonisti di una rara configurazione celeste.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Tendenza1 Settembre 2026
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Settembre prosegue sotto il segno del caldo estivo: si profila un weekend stabile e molto caldo e così anche buona parte della prossima settimana. La tendenza meteo
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
Tendenza31 Agosto 2026
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede un nuovo rialzo delle temperature da Nord a Sud con valori oltre i 35 gradi.
Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!
Tendenza30 Agosto 2026
Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!
La tendenza meteo per la seconda parte della prossima settimana indica un nuovo aumento del caldo, che sarà ben oltre la norma da Nord a Sud.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre ore 17:18

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154