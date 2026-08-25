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Scuola 2026/2027, quando si torna in classe: tutte le date regione per regione

Con la fine dell'estate inizia l'anno scolastico 2026-2027: ecco le date di apertura della scuola regione per regione.
Calendario25 Agosto 2026 - ore 15:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Ci siamo: è ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo anno scolastico 2026-2027. La fine di agosto 2026 sigla, per forza di cosa, la partenza della scuola per milioni di studenti ed insegnanti. Scopriamo le date di inizio suddivise per regione.

Quando inizia la scuola? Le date dell'anno scolastico 2026-2027

L'estate 2026, una delle più calde mai registrate, sta per volgere al termine e con l'arrivo della fine di agosto in tanti stanno controllando il più classico: "Quando inizia la scuola?". Il conto alla rovescia infatti è iniziato per milioni di italiani e a far chiarezza sull'inizio dell'anno scolastico 2026-2027 è il Ministero dell'Istruzione che ha pubblicato le date di partenza suddivise per regione.

La prima campanella di inizio scuola 2026-2027 suonerà il 7 settembre nella Provincia Autonoma di Bolzano, apripista di questo nuovo anno scolastico. Il 10 settembre, invece, zaini in spalla per milioni di studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto.

Il rientro tra i banchi di scuola più grande è previsto tra il 14 e 15 settembre 2026. Nel dettaglio la campanella suonerà lunedì 14 settembre 2026 nelle regioni di: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.

A distanza di 24 ore, invece, è previsto l'inizio della scuola martedì 15 settembre nelle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. A chiudere il cerchio saranno mercoledì 16 settembre gli studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, mentre giovedì 17 settembre zaini in spalla per gli studenti della Puglia.

Date scuola 2026-2026: la fine delle lezioni e l'esame di Maturità 2027

Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato non solo il calendario con le date di partenza della scuola 2026-2027, ma anche la fine delle lezioni e l'inizio degli esami di Maturità 2027.

Anche le date di fine lezioni variano da regione a regione: il 5 giugno 2027 spetta agli studenti dell'Emilia-Romagna e Marche, mentre l'8 giugno 2026 a quelli di Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto.

A seguire: il 9 giugno 2027 fine delle lezioni di scuola in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta, mentre il 10 giugno 2027 toccherà agli studenti di Piemonte, Sicilia e Toscana. Infine il 16 giugno 2027 chiuderanno le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano.

Quando ci saranno, invece, gli esami di maturità 2027? L'esame di maturità 2027 prenderà il via in tutta Italia da mercoledì 16 giugno 2027 dalle ore 8:30 con la prima prova scritta di italiana. A seguire, giovedì 17 giugno 2027, seconda prova a seconda dell'indirizzo. L'esame degli studenti di Terza Media è previsto tra l’ultimo giorno di lezioni e il 30 giugno 2027.

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Ultimo aggiornamento Martedì 25 Agosto ore 19:06

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